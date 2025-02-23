В Челябинске отменили концерт Леонида Овруцкого и группы «КВАТРО»

Причина отмены концерта неизвестна
Кавер-группа «Кватро» должна была выступить в Челябинске 27 февраля. Концерт отменили за три дня до назначенной даты. Сообщение об отмене появилось на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Концерт Леонида Овруцкого и группы КВАТРО, заявленный на 27 февраля, отменен. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится на сайте. Там же указано, что свободных мест на концерт не осталось.
Агентство URA.RU пыталось связаться с организаторами для уточнения причин отмены мероприятия. На звонок там не ответили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!