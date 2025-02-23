23 февраля 2025

В Челябинске отменили концерт Леонида Овруцкого и группы «КВАТРО»

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина отмены концерта неизвестна
Причина отмены концерта неизвестна Фото:

Кавер-группа «Кватро» должна была выступить в Челябинске 27 февраля. Концерт отменили за три дня до назначенной даты. Сообщение об отмене появилось на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Концерт Леонида Овруцкого и группы КВАТРО, заявленный на 27 февраля, отменен. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится на сайте. Там же указано, что свободных мест на концерт не осталось.

Агентство URA.RU пыталось связаться с организаторами для уточнения причин отмены мероприятия. На звонок там не ответили.

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Кавер-группа «Кватро» должна была выступить в Челябинске 27 февраля. Концерт отменили за три дня до назначенной даты. Сообщение об отмене появилось на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Концерт Леонида Овруцкого и группы КВАТРО, заявленный на 27 февраля, отменен. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится на сайте. Там же указано, что свободных мест на концерт не осталось. Агентство URA.RU пыталось связаться с организаторами для уточнения причин отмены мероприятия. На звонок там не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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