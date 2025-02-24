В Орловской области автомобиль столкнулся с поездом

На станции Отрада в Орловской области произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся пассажирским составом, следовавшим по маршруту Санкт-Петербург — Белгород. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
«Сегодня в 9:08 на железнодорожном переезде станции Отрада Орловской области водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №81 сообщением Санкт-Петербург — Белгород», — говорится в официальном telegram-канале службы. По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля и пассажир погибли.
Уточняется, что машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось из-за слишком малого расстояния. Для устранения последствий аварии на место были направлены железнодорожные службы с необходимыми ресурсами.
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