В Орловской области автомобиль столкнулся с поездом

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Два человека погибли при столкновении поезда и машины
Два человека погибли при столкновении поезда и машины Фото:

На станции Отрада в Орловской области произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся пассажирским составом, следовавшим по маршруту Санкт-Петербург — Белгород. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

«Сегодня в 9:08 на железнодорожном переезде станции Отрада Орловской области водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №81 сообщением Санкт-Петербург — Белгород», — говорится в официальном telegram-канале службы. По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля и пассажир погибли.

Уточняется, что машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось из-за слишком малого расстояния. Для устранения последствий аварии на место были направлены железнодорожные службы с необходимыми ресурсами.

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На станции Отрада в Орловской области произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся пассажирским составом, следовавшим по маршруту Санкт-Петербург — Белгород. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги. «Сегодня в 9:08 на железнодорожном переезде станции Отрада Орловской области водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №81 сообщением Санкт-Петербург — Белгород», — говорится в официальном telegram-канале службы. По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля и пассажир погибли. Уточняется, что машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось из-за слишком малого расстояния. Для устранения последствий аварии на место были направлены железнодорожные службы с необходимыми ресурсами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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