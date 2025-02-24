Зеленский готов обменять пленных «всех на всех»

Украина готова к обмену военнопленными по формуле «всех на всех», сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Он подчеркнул необходимость таких действий для восстановления доверия в контексте завершения конфликта.
«Завершение конфликта должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации. Потому что доверия к самой РФ нет... И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных. Тысяч» — заявил Зеленский в Киеве на заседании «Поддерживай Украину». Его слова передает РБК-Украина.
Украинский лидер подчеркнул, что эта инициатива не только способствует потенциальному прекращению конфликта, но и является морально обоснованным решением. Он также указал на справедливость такого варианта.
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