Зеленский готов обменять пленных «всех на всех»

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Зеленский заявил, что готов к обмену военнопленными
Зеленский заявил, что готов к обмену военнопленными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина готова к обмену военнопленными по формуле «всех на всех», сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Он подчеркнул необходимость таких действий для восстановления доверия в контексте завершения конфликта.

«Завершение конфликта должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации. Потому что доверия к самой РФ нет... И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных. Тысяч» — заявил Зеленский в Киеве на заседании «Поддерживай Украину». Его слова передает РБК-Украина.

Украинский лидер подчеркнул, что эта инициатива не только способствует потенциальному прекращению конфликта, но и является морально обоснованным решением. Он также указал на справедливость такого варианта.

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Украина готова к обмену военнопленными по формуле «всех на всех», сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Он подчеркнул необходимость таких действий для восстановления доверия в контексте завершения конфликта. «Завершение конфликта должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации. Потому что доверия к самой РФ нет... И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных. Тысяч» — заявил Зеленский в Киеве на заседании «Поддерживай Украину». Его слова передает РБК-Украина. Украинский лидер подчеркнул, что эта инициатива не только способствует потенциальному прекращению конфликта, но и является морально обоснованным решением. Он также указал на справедливость такого варианта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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