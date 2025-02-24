Турция требует немедленного прекращения украинского конфликта

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Фидан заявил, что Турция готова принять переговоры по Украине
Фидан заявил, что Турция готова принять переговоры по Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Турция рассчитывает на немедленное прекращение конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Анкара рассчитывает на „немедленное прекращение“ украинского конфликта», — передает РИА Новости слова Хакана Фидана. По его данным, Турция готова принять переговоры.

Ранее в турецком МИД уже заявляли о готовности принять переговоры по данному конфликту. По заявлениям источника в министерстве, Турция не раз сводила конфликтующие стороны сначала в Анталье, а потом и в Стамбуле.

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Турция рассчитывает на немедленное прекращение конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. «Анкара рассчитывает на „немедленное прекращение“ украинского конфликта», — передает РИА Новости слова Хакана Фидана. По его данным, Турция готова принять переговоры. Ранее в турецком МИД уже заявляли о готовности принять переговоры по данному конфликту. По заявлениям источника в министерстве, Турция не раз сводила конфликтующие стороны сначала в Анталье, а потом и в Стамбуле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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