Бастрыкин заинтересовался хостелом для мигрантов в Петербурге

В последние месяцы жители Кировского района Петербурга выражают беспокойство по поводу действий иностранных граждан, проживающих в хостеле по улице Оборонной. Глава СК Бастрыкин заинтересовался хостелом для мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«В комментариях в приемной Председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ размещено обращение о функционировании хостела для мигрантов по улице Оборонной в Санкт-Петербурге. С декабря 2023 года иностранные граждане проживают в офисных помещениях, предназначенных для размещения банка», — пишет пресс-служба СК России в telegram-канале. По словам жителей, мигранты систематически нарушают режим тишины, кроме того, не соблюдают санитарные нормы.
На фоне многочисленных обращений и освещения ситуации в СМИ и социальных сетях, Главное следственное управление СК России по Петербургу начало процессуальную проверку. Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин особо поручил Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о ходе и результатах проверки.
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