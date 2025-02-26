Бастрыкин заинтересовался хостелом для мигрантов в Петербурге

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Мигранты систематически нарушают режим тишины, кроме того, не соблюдают санитарные нормы
Мигранты систематически нарушают режим тишины, кроме того, не соблюдают санитарные нормы Фото:

В последние месяцы жители Кировского района Петербурга выражают беспокойство по поводу действий иностранных граждан, проживающих в хостеле по улице Оборонной. Глава СК Бастрыкин заинтересовался хостелом для мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«В комментариях в приемной Председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ размещено обращение о функционировании хостела для мигрантов по улице Оборонной в Санкт-Петербурге. С декабря 2023 года иностранные граждане проживают в офисных помещениях, предназначенных для размещения банка», — пишет пресс-служба СК России в telegram-канале. По словам жителей, мигранты систематически нарушают режим тишины, кроме того, не соблюдают санитарные нормы.

На фоне многочисленных обращений и освещения ситуации в СМИ и социальных сетях, Главное следственное управление СК России по Петербургу начало процессуальную проверку. Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин особо поручил Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о ходе и результатах проверки.

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В последние месяцы жители Кировского района Петербурга выражают беспокойство по поводу действий иностранных граждан, проживающих в хостеле по улице Оборонной. Глава СК Бастрыкин заинтересовался хостелом для мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «В комментариях в приемной Председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ размещено обращение о функционировании хостела для мигрантов по улице Оборонной в Санкт-Петербурге. С декабря 2023 года иностранные граждане проживают в офисных помещениях, предназначенных для размещения банка», — пишет пресс-служба СК России в telegram-канале. По словам жителей, мигранты систематически нарушают режим тишины, кроме того, не соблюдают санитарные нормы. На фоне многочисленных обращений и освещения ситуации в СМИ и социальных сетях, Главное следственное управление СК России по Петербургу начало процессуальную проверку. Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин особо поручил Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о ходе и результатах проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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