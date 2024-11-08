Зеленского уличили в выклянчивании у ЕС 300 млрд долларов российских активов

Президент Украины Владимир Зеленский просил Евросоюз направить ему 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, но в Евросоюзе не пойдут на этот шаг. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Вместо этого представитель российского МИД предложила украинцам конфисковать собственность Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка, олигарха Игоря Коломойского, мэра Киева Виталия Кличко и «остального ворья, которое довело украинское государство до коллапса, продало страну и поубивало граждан». По словам Захаровой, в таком случае экономику Украины удастся спасти.
Ранее Зеленский заявил, что Киев должен получить замороженные российские активы и начать пользоваться ими в 2024 году. По словам украинского лидера, стоимость замороженных российских активов достигла 300 миллиардов долларов. Он пожаловался, что до сих пор не ощутил пользы от замороженных российских активов и обвинил ЕС в отсутствии законодательных решений на этот счет. В России же на случай заморозки готов ответ — будут изымать иностранные активы, сообщает телеканал 360. Украинский лидер также заявил, что от западных партнеров ему нужно оружие, а не поддержка в проведении переговоров с Россией, передает издание «Аргументы недели».
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