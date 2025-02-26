В Екатеринбурге впервые показали, как будет выглядеть ТЦ «Золотой». Судя по дизайн-проекту, ТЦ будет двухэтажным, с подземным паркингом и выходом в метро. Помимо магазинов, там расположится фитнес-центр с бассейном, кинотеатр, гастрохаб, развлекательный парк.
«К концу первого года работы мы рассчитываем на 1,3 млн посещаемости»,— сказал руководитель арендных проектов холдинга «Малышева 73» Дмитрий Сарапульцев. По его словам, «Золотой» будет самым большим торговым центром за пределами Москвы.
В ТЦ будет кинотеатр на девять залов с общей вместимостью 1500 человек. Площадь гастрохаба составит 16 тысяч квадратных метров, там расположится 19 ресторанов. Также в ТЦ будет эксплуатируемая крыша с детской площадкой и сценой. Кровлю благоустроят на 2,9 тысячи квадратных метров, на крыше будет 916 посадочных мест.
Инвесторами проекта являются Игорь Заводский и Константин Погребинский («Общество Малышева 73»). Строительство объекта началось в 2021 году. «Золотой» возводят на бывшей производственной площадке Уральского завода гражданской авиации на Ботанике. В 2022 году стоимость проекта оценивали в 400 миллионов долларов. ТЦ планируют достроить в четвертом квартале 2025 года, а открыть для посетителей — в 2026.
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