Глава Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов отправился в зону спецоперации, где проверил деятельность группировки «Запад». Также он вручил отличившимся бойцам госнаграды.
«Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск „Запад“, а также посетил мотострелковую дивизию, выполняющую боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции», — передает оборонное ведомство. Кроме того, он ознакомился с деятельностью мотострелковой дивизии, задействованной в выполнении боевых операций на фронте. Особо отличившимся бойцам соединения Валерий Герасимов вручил государственные награды.
Также на командном пункте генерал заслушал доклады от командующего группировкой «Запад», командира дивизии и других ответственных лиц насчет текущей обстановки в зоне СВО и прогрессе в выполнении боевых миссий. По итогам инспекции Валерий Герасимов высоко оценил результаты работы западной группировки войск и дал ряд указаний по планированию последующих операций.
Ранее, 22 февраля, генерал уже ездил в зону спецоперации. Тогда он провел инспекцию Южной группировки войск. Также он заслушал отчеты командиров объединений о текущей ситуации на фронте и выразил признание успехам бойцов соединения.
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