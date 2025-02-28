МО РФ: Герасимов срочно отправился в зону СВО. Видео

МО РФ: Герасимов проверил работу бойцов ВС РФ и вручил им госнаграды
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Валерий Герасимов в зоне СВО вручил военным госнаграды
Валерий Герасимов в зоне СВО вручил военным госнаграды Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов отправился в зону спецоперации, где проверил деятельность группировки «Запад». Также он вручил отличившимся бойцам госнаграды.  

«Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск „Запад“, а также посетил мотострелковую дивизию, выполняющую боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции», — передает оборонное ведомство. Кроме того, он ознакомился с деятельностью мотострелковой дивизии, задействованной в выполнении боевых операций на фронте. Особо отличившимся бойцам соединения Валерий Герасимов вручил государственные награды.

Также на командном пункте генерал заслушал доклады от командующего группировкой «Запад», командира дивизии и других ответственных лиц насчет текущей обстановки в зоне СВО и прогрессе в выполнении боевых миссий. По итогам инспекции Валерий Герасимов высоко оценил результаты работы западной группировки войск и дал ряд указаний по планированию последующих операций.

Ранее, 22 февраля, генерал уже ездил в зону спецоперации. Тогда он провел инспекцию Южной группировки войск. Также он заслушал отчеты командиров объединений о текущей ситуации на фронте и выразил признание успехам бойцов соединения.

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Глава Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов отправился в зону спецоперации, где проверил деятельность группировки «Запад». Также он вручил отличившимся бойцам госнаграды.   «Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск „Запад“, а также посетил мотострелковую дивизию, выполняющую боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции», — передает оборонное ведомство. Кроме того, он ознакомился с деятельностью мотострелковой дивизии, задействованной в выполнении боевых операций на фронте. Особо отличившимся бойцам соединения Валерий Герасимов вручил государственные награды. Также на командном пункте генерал заслушал доклады от командующего группировкой «Запад», командира дивизии и других ответственных лиц насчет текущей обстановки в зоне СВО и прогрессе в выполнении боевых миссий. По итогам инспекции Валерий Герасимов высоко оценил результаты работы западной группировки войск и дал ряд указаний по планированию последующих операций. Ранее, 22 февраля, генерал уже ездил в зону спецоперации. Тогда он провел инспекцию Южной группировки войск. Также он заслушал отчеты командиров объединений о текущей ситуации на фронте и выразил признание успехам бойцов соединения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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