В Подмосковье девочка хотела устроить сюрприз брату, но выпала из окна

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В Наро-Фоминске девочка выпала из окна и погибла
В Наро-Фоминске девочка выпала из окна и погибла Фото:

В Наро-Фоминске Московской области 3 марта 12-летняя школьница погибла, пытаясь устроить сюрприз для своего старшего брата на его день рождения. Об этом сообщили журналисты. В момент происшествия в квартире находились отец и бабушка девочки, однако они не заметили момент, когда она выпала из окна. 

«Школьница пыталась на подставке кондиционера спрятать для брата подарок. Девочка погибла», — передает telegram-канал «МК: срочные новости». Отмечается, что в процессе того, как школьница прятала подарок, она неудачно высунулась из окна, потеряла равновесие и упала.

Прохожие, привлеченные мерцающим в сугробе светом телефона, обнаружили девочку с ним в руке под окнами дома. Несмотря на то что была немедленно вызвана скорая помощь, спасти жизнь ребенка не удалось.

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В Наро-Фоминске Московской области 3 марта 12-летняя школьница погибла, пытаясь устроить сюрприз для своего старшего брата на его день рождения. Об этом сообщили журналисты. В момент происшествия в квартире находились отец и бабушка девочки, однако они не заметили момент, когда она выпала из окна.  «Школьница пыталась на подставке кондиционера спрятать для брата подарок. Девочка погибла», — передает telegram-канал «МК: срочные новости». Отмечается, что в процессе того, как школьница прятала подарок, она неудачно высунулась из окна, потеряла равновесие и упала. Прохожие, привлеченные мерцающим в сугробе светом телефона, обнаружили девочку с ним в руке под окнами дома. Несмотря на то что была немедленно вызвана скорая помощь, спасти жизнь ребенка не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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