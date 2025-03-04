В Подмосковье девочка хотела устроить сюрприз брату, но выпала из окна

В Наро-Фоминске Московской области 3 марта 12-летняя школьница погибла, пытаясь устроить сюрприз для своего старшего брата на его день рождения. Об этом сообщили журналисты. В момент происшествия в квартире находились отец и бабушка девочки, однако они не заметили момент, когда она выпала из окна.
«Школьница пыталась на подставке кондиционера спрятать для брата подарок. Девочка погибла», — передает telegram-канал «МК: срочные новости». Отмечается, что в процессе того, как школьница прятала подарок, она неудачно высунулась из окна, потеряла равновесие и упала.
Прохожие, привлеченные мерцающим в сугробе светом телефона, обнаружили девочку с ним в руке под окнами дома. Несмотря на то что была немедленно вызвана скорая помощь, спасти жизнь ребенка не удалось.
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