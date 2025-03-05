В Перми резко выросли цены на картофель

В пермских магазинах в марте 2025 года килограмм картофеля продают по цене от 48,99 рубля. Это на 75,03% больше, чем осенью 2024 года. Тогда цены на картофель начинались от 27,99 рубля. Корреспондент URA.RU прошелся по супермаркетам, чтобы выяснить, где стоимость ниже.
«Картофель фасованный, пять килограммов стоит 244,95 рубля. Цена за одни килограмм — 48,99 рубля», — сказано на ценнике в магазине «Лента». В супермаркете стоимость картофеля доходит до 99,99 рубля за килограмм. Самым дорогим оказался сорт Беби. Его продают в упаковке весом 1,5 килограмма.
Чуть дороже картофель продают в «Магните». В этом супермаркете стоимость начинается от 54,99 рубля. За отборный красный придется заплатить 124,99 рубля. В «Пятерочке» картофель стоит от 58,99 рубля. Речь о фасованном картофеле. Если покупать на развес, цена увеличивается до 73,49 рубля. Дороже всего тут продают ранний за 129,99 рубля за килограмм.
В «Перекрестке» картофель в сетке стоит 63,99 рубля, а развесной — 73,99 рубля. Больше всего в супермаркете придется заплатить за ранний египетский картофель, который продают за 139,99 рубля. Также египетский можно заказать в сервисе «Самокат», но здесь килограмм выйдет за 199 рубля. Российский привезут по цене 99,33 рубля за килограмм.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае выросли цены на молоко. Ультрапастеризованное продают дороже, чем в других регионах Приволжского федерального округа.
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