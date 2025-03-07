07 марта 2025

ВСУ убили поляка, который сдался армии РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ ликвидировали своего же соратника, попавшего в плен
ВСУ ликвидировали своего же соратника, попавшего в плен Фото:

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона убили польского наемника, который сдался российским военным в курском приграничье. Об этом сообщил военкор Александр Яремчук.

«ВСУ убили с помощью беспилотника наемника из Польши, чтобы их люди не попадали к нам в плен», — передает RT слова своего военкора. По словам Яремчука, штурмовики 177-го полка морпехов нашли поляка после зачистки одного из секторов в направлении Малой Локни в Курской области.

Ранее сообщалось, что в составе частей украинской армии, атаковавших Курскую область, воюют польские наемники. У российских границ были замечены солдаты, которые общались на польском языке и были вооружены американскими карабинами M4 и польскими автоматами MSBS Grot.

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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона убили польского наемника, который сдался российским военным в курском приграничье. Об этом сообщил военкор Александр Яремчук. «ВСУ убили с помощью беспилотника наемника из Польши, чтобы их люди не попадали к нам в плен», — передает RT слова своего военкора. По словам Яремчука, штурмовики 177-го полка морпехов нашли поляка после зачистки одного из секторов в направлении Малой Локни в Курской области. Ранее сообщалось, что в составе частей украинской армии, атаковавших Курскую область, воюют польские наемники. У российских границ были замечены солдаты, которые общались на польском языке и были вооружены американскими карабинами M4 и польскими автоматами MSBS Grot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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