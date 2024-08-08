Life: в атаке ВСУ на Курскую область участвуют польские наемники

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Нато.вооружение. техника. stock, всу, чвк, наемник,  stock
У российских границ были замечены около 30 солдат, которые общались на польском языке и были вооружены польскими автоматами Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В составе частей украинской армии, атаковавших Курскую область, воюют польские наемники. Об этом сообщили российские СМИ.

«В составе подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область, находятся польские наемники», — заявили Life.ru со ссылкой на telegram-каналы. По их словам, у российских границ были замечены около 30 солдат, которые общались на польском языке и были вооружены американскими карабинами M4 и польскими автоматами MSBS Grot. Отмечается, что общее число наемников «существенно» выше указанного количества.

Ранее бойцы и офицеры, которым удалось выйти из окружения ВСУ в Курской области, рассказали о том, что в составе украинских бригад действуют либо офицеры НАТО, либо западные наемники — была слышна польская и французская речь. Эту информацию передает MK.RU.

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В составе частей украинской армии, атаковавших Курскую область, воюют польские наемники. Об этом сообщили российские СМИ. «В составе подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область, находятся польские наемники», — заявили Life.ru со ссылкой на telegram-каналы. По их словам, у российских границ были замечены около 30 солдат, которые общались на польском языке и были вооружены американскими карабинами M4 и польскими автоматами MSBS Grot. Отмечается, что общее число наемников «существенно» выше указанного количества. Ранее бойцы и офицеры, которым удалось выйти из окружения ВСУ в Курской области, рассказали о том, что в составе украинских бригад действуют либо офицеры НАТО, либо западные наемники — была слышна польская и французская речь. Эту информацию передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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