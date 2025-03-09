Пленная украинская военнослужащая 425-го отдельного штурмового батальона «Скала» Галина Казимова рассказала о жестоком и нечеловеческом отношении к женщинам в ВСУ. По словам украинки, раненых с поля боя военные не забирают.
«Я сообщила, что меня ранили. За мной никто не приехал. Хладнокровно относятся к своим людям. Женский пол, он сам по себе сильный, но не до такой степени», — рассказала Казимова в видеозаписи. Кадры были распространены Министерством обороны РФ.
По словам женщины, военнослужащие не стесняются наносить удары по ногам и рукам своих сослуживиц, прибегают к ругани и оскорблениям. Украинская военнослужащая оценила отношение к женщинам в армии как бесчеловечное.
Казимова также утверждает, что командование ВСУ активно использует женщин-военнослужащих в штурмовых подразделениях. По ее словам, их часто направляют на передовые позиции.
Военнослужащая сообщила, что в ее подразделении служат более 100 женщин. Она отметила, что в процессе их обучения задействованы иностранные инструкторы.
В ВСУ Казимова пришла по контракту. «Я пришла в ВСУ по контракту. Я из колонии <...> Говорили, что мы будем в тылу, но меня отправили на штурм, вообще обманули», — заявила она в видео. По словам военнослужащей, некоторые инструкторы употребляли наркотические вещества.
Она поблагодарила военных ВС РФ, за то, что те взяли ее в плен. «Хочу поблагодарить Российскую Федерацию, что меня взяли в плен. Я в этом плену не чувствую, что я в плену, если честно. Меня здесь никто не обижает. Меня накормили, напоили, даже переодели. Мне тепло здесь», — сказала Казимова.
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