14 марта 2025

Свердловский участок «путинского автобана» перекрыли

На трассе Пермь — Екатеринбург организовали реверсивное движение из-за ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей попросили быть аккуратнее и соблюдать дистанцию
Водителей попросили быть аккуратнее и соблюдать дистанцию Фото:

В Свердловской области под Ачитом перекрыли 188 километр участка трассы M-12 из-за аварии. На отрезке дороги организовали реверсивное движение, сообщил ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Внимание! На автодороге Р-242 188 километр произошло ДТП! Организовано реверсивное движение», — написали дорожники в своем telegram-канале.

Водителей попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.

В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».

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В Свердловской области под Ачитом перекрыли 188 километр участка трассы M-12 из-за аварии. На отрезке дороги организовали реверсивное движение, сообщил ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Внимание! На автодороге Р-242 188 километр произошло ДТП! Организовано реверсивное движение», — написали дорожники в своем telegram-канале. Водителей попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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