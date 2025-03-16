Губернатор ХМАО Руслан Кухарук встретился со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На отчет глава региона пришел с букетом цветов, а Матвиенко похвалила его команду за результативность. В то же время в Югре впервые стартовал «Кубок Защитника Отечества» по зимним видам спорта. На соревнования приехали 457 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов страны. URA.RU собрало главные новости ХМАО за неделю с 10 по 16 марта.
Губернатор Югры встретился со спикером Совфеда
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко провела отчетную встречу с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Русланом Кухаруком. На нее глава ХМАО явился с красивым букетом цветов, который подарил при приветствии. Встреча проводилась через несколько дней после Международного женского дня, поэтому, возможно, Кухарук решил поздравить спикера, а может это был просто жест доброй воли.
В любом случае, после подарка Матвиенко заслушала отчет главы ХМАО. Он рассказал, что в регионе добывается 40% российской нефти, а за 2024 год Югра на 1,5 триллиона рублей увеличила отчисления в федеральный бюджет, несмотря на все западные санкции. Помимо этого Кухарук отметил, что локализация производства в округе по многим направлениям превышает 90%.
Матвиенко похвалила команду губернатора за результативность работы, сказав, что ХМАО имеет очень важный ресурс и вносит огромный вклад в экономику страны и федеральный бюджет. Кухарук же, в свою очередь, поблагодарил спикера Совфеда за решение о включении районов Югры в состав Арктической зоны. Это решение дает территории многие полезные льготы.
Вместе с Кухаруком в рабочую поездку также отправился митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. В ходе нее губернатор и священнослужитель встретились с Святейшим Патриархом Кириллом Московским и всея Руси.
В ходе беседы Его Святейшество также как и Матвиенко отметил динамику развития автономного округа, вклад Югры в экономику и стратегическую безопасность России. Он высоко оценил результат сотрудничества окружного правительства и Ханты-Мансийской митрополии в вопросе защиты традиционных духовно нравственных ценностей и совместную работу властей ХМАО и священнослужителей в вопросе воспитания детей и молодежи.
В Ханты-Мансийске проходит «Кубок Защитников Отечества»
В Ханты-Мансийске впервые стартовал «Кубок Защитника Отечества» по зимним видам спорта. На соревнования приехали 457 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов страны. Это рекордный показатель по количеству участников на соревнованиях для ветеранов СВО.
Основной причиной такого роста Герой России, член Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов видит работу СМИ. По мнению Романова именно средства массовой информации дают возможность привлекать больше людей в адаптивный спорт и параолимпийское движение. Он считает, что такая работа крайне важна для реабилитации, адаптации и социализации ветеранов, вернувшихся с СВО с ранением.
Сейчас проводится шестой «Кубок Защитников Отечества», однако в 2025 году в него введены новые дисциплины, включая зимние виды спорта, что делает эти соревнования первыми для лыжников, биатлонистов, сноубордистов и следж-хоккеистов. При этом, соревнования по следж-хоккею собрали сразу 15 команд, что стало огромной неожиданностью для организаторов.
Что касается ХМАО — регион отмечен на федеральном уровне за проведение первого зимнего «Кубка защитников Отечества» для ветеранов СВО. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко назвал мероприятие уникальным и объединяющим героев спецоперации через спорт.
Однако все прошло не совсем гладко — на открытии соревнований президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков переволновался во время приветственной речи и не смог с первого раза правильно произнести фамилию губернаторы Югры. Несмотря на это, он оценил качество спортивной инфраструктуры региона, которая позволяет проводить соревнования самого высокого уровня и напомнил, что в Ханты-Мансийске были проведены первые паралимпийские игры «Мы вместе.Спорт» после того, как российская сборная не смогла попасть на Паралимпиаду в 2022 году в Пекине.
ФСБ ХМАО проверяет закупки на нужды СВО
ФСБ нагрянули с обысками в структуры, связанные с правительством ХМАО. Так, по данным источников URA.RU, 14 марта была проведена выемка документов в Фонде поддержки предпринимательства «Мой бизнес — Югра», а за день до этого аналогичные мероприятия прошли в АНО «Единая дирекция спецпроектов» и АО «ЮГС».
Инсайдеры связывают эти события с проверкой закупок для нужд СВО (дронов, бронежилетов, амуниции и машин). Предполагается, что проверки ФСБ имеют отношение к уголовному делу бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова — он курировал департамент региональной безопасности до отставки. Предварительно, все закупки на СВО согласовывались комиссией. Фонд «Мой бизнес — Югра», например, занимался тем, что определял цены, выбирал товары, подбирал поставщиков.
Бывшая пиарщица трех мэров Нижневартовска возвращается в администрацию
Бывшая пиарщица трех мэров Нижневартовска Светлана Селиванова возвращается в администрацию. Экс-замглавы города, курировавшая СМИ и молодежную политику, покинула пост в 2022-м на фоне аппаратных войн. Но теперь чиновница не будет отвечать за медиаблок. Источник URA.RU в культурном истеблишменте сообщил, что она возглавила управление культуры.
Место главы упркульта оказалось вакантным после скандального ухода бывшей начальницы с криминальным бэком Елены Шипициной (она фигурировала в уголовном деле о мошенничестве). Во время разборок с родителями ученицы нижневартовской ДШИ выяснилось, что одна из педагогов сопровождала детей в Суздаль, официально при этом находясь в отпуске, и должностными нарушениями в городской культуре заинтересовались силовики. В пресс-службе администрации города подтвердили информацию о назначении Селивановой. Ее данные появились и в телефонном справочнике на сайте мэрии.
Экс-замглавы Сургута нашла новую работу в «дочке» «Газпрома»
Бывший вице-мэр Сургута (ХМАО) Анна Томазова нашла себе работу в дочке «Газпрома». По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте, экс-куратор социального блока администрации устроилась в учебно-производственный центр компании «Газпром трансгаз Сургут».
Томазова работала в администрации с 2000 года. Вице-мэром стала в 2019 году, а до этого назначения была главой депобразования.
ОМОН провели рейды в спортклубах ХМАО
Силовики ХМАО после рейдов в спортклубы в нескольких городах и районах Югры составили более 40 административных протоколов на иностранцев, которые нарушали миграционное законодательство.
Также установлены 14 иностранцев, которые незаконно находились на территории Югры. Восемь из них — в Сургуте, в Нижневартовске и Советском по двое и по одному в Сургутском районе и Пыть-Яхе. Все они привлечены к административной ответственности.
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