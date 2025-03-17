В России стало легче открыть кофейни и салоны красоты

Малый бизнес сможет быстрее открыть свое дело с помощью нового сервиса «жизненные ситуации», который запущен на сайте МСП.РФ. О том, что в течение года эта возможность также появится на портале Госуслуг, URA.RU рассказали в аппарате вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
«Запуск бизнеса — ответственный процесс, который включает в себя получение порядка 40 отдельных государственных услуг. Сервисы „жизненные ситуации“ дают возможность предпринимателям получить услуги комплексно, онлайн, с минимальным количеством визитов в ведомства и сэкономить время, которое они смогут посвятить развитию бизнеса», — прокомментировал Дмитрий Григоренко.
Сервисы позволяют через интернет подать заявку на государственную регистрацию бизнеса без госпошлины и визита в налоговую службу, получить необходимые разрешительные документы, а также подать заявку на доступные государственные меры поддержки, чтобы приступить к ведению предпринимательской деятельности. Открыть кофейню, салон красоты, производство мебели, одежды и обуви можно в среднем за 60 дней. Ранее этот срок составлял 100 дней. Количество визитов в ведомства сократится с семи до четырех. У предпринимателя, открывающего производство одежды и обуви, количество визитов сократится до 10.
Особенность новых сервисов в том, что они помогают запустить предпринимательскую деятельность, в частности, получить услуги, необходимые на старте бизнеса. Например, подать заявку на госрегистрацию бизнеса, открыть расчетный счет, подключить электронный документооборот, зарегистрировать товарный знак.
До конца 2025 года запланировано к запуску еще 36 федеральных и 340 региональных сервисов «жизненные ситуации». Таким образом, планируется, что к концу 2025 года будет доступно 70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации».
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