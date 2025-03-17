Отец отправился на СВО после гибели сына из Челябинской области. Фото

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Отец считает, что обязан был продолжить дело сына (архивное фото)
Отец считает, что обязан был продолжить дело сына (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сергей Лашков из Катав-Ивановского района Челябинской области отправился добровольцем на СВО после гибели на фронте сына Александра. Сейчас в зоне проведения спецоперации находится еще один его сын Анатолий и внук Алексей, рассказал Лашков.

«За Александра, за всех погибших за Отечество и наше с вами мирное будущее я воюю с неонацистами в отряде штурмовиков. Третий раз прибыл в отпуск в Катав-Ивановск. На СВО — и мой сын Анатолий, и внук Алексей», — говорит 66-летний Сергей «Охотник» Лашков. Его историю рассказала Галина Федосеева, председатель Совета депутатов Катав-Ивановска, на своей странице в соцсети.

Лашков принял решение отправиться в зону СВО после гибели сына Александра. Мужчина считает, что после произошедшего не имел права поступить иначе и должен был продолжить дело погибшего сына. Сам Александр всегда считал отца примером для подражания, человеком, который не боится никакой работы. По примеру отца освоил сложную профессии вальщика леса. «Парень, достойный своего родителя», — отметила Федосеева. С Александром Лашковым простились в Катав-Ивановске в январе 2024 года.

Подтянутый, приветливый, открытый, пример настоящего отца с Большой буквы, пишет Федосеева
Подтянутый, приветливый, открытый, пример настоящего отца с Большой буквы, пишет Федосеева
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Сергей Лашков из Катав-Ивановского района Челябинской области отправился добровольцем на СВО после гибели на фронте сына Александра. Сейчас в зоне проведения спецоперации находится еще один его сын Анатолий и внук Алексей, рассказал Лашков. «За Александра, за всех погибших за Отечество и наше с вами мирное будущее я воюю с неонацистами в отряде штурмовиков. Третий раз прибыл в отпуск в Катав-Ивановск. На СВО — и мой сын Анатолий, и внук Алексей», — говорит 66-летний Сергей «Охотник» Лашков. Его историю рассказала Галина Федосеева, председатель Совета депутатов Катав-Ивановска, на своей странице в соцсети. Лашков принял решение отправиться в зону СВО после гибели сына Александра. Мужчина считает, что после произошедшего не имел права поступить иначе и должен был продолжить дело погибшего сына. Сам Александр всегда считал отца примером для подражания, человеком, который не боится никакой работы. По примеру отца освоил сложную профессии вальщика леса. «Парень, достойный своего родителя», — отметила Федосеева. С Александром Лашковым простились в Катав-Ивановске в январе 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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