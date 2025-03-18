Трамп провел закрытый ужин с Маском за миллион долларов

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Маск заплатил миллион долларов за ужин у Трампа
Маск заплатил миллион долларов за ужин у Трампа Фото:

Президент США Дональд Трамп провел закрытый ужин в своей резиденции во Флориде, Мар-а-Лаго. Среди выдающихся гостей мероприятия оказался известный миллиардер и предприниматель Илон Маск. Участие в этом ужине стоило каждому приглашенному один миллион долларов.

«В приглашении на ужин при свечах, состоявшемся в прошлую субботу в клубе президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, потенциальным гостям предлагалось потратить один миллион долларов за место. Трамп присутствовал на ужине вместе с Илоном Маском», — передает Wired. Также, по словам издания, данное мероприятие не было заявлено в официальном графике президента США.

Ранее стало известно, что затраты на поездки Дональда Трампа для игры в гольф на его собственных полях во Флориде составили более 18 миллионов долларов с момента его вступления в должность главы государства, сообщал Huff Post. Эти расходы были покрыты за счет американских налогоплательщиков.

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Президент США Дональд Трамп провел закрытый ужин в своей резиденции во Флориде, Мар-а-Лаго. Среди выдающихся гостей мероприятия оказался известный миллиардер и предприниматель Илон Маск. Участие в этом ужине стоило каждому приглашенному один миллион долларов. «В приглашении на ужин при свечах, состоявшемся в прошлую субботу в клубе президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, потенциальным гостям предлагалось потратить один миллион долларов за место. Трамп присутствовал на ужине вместе с Илоном Маском», — передает Wired. Также, по словам издания, данное мероприятие не было заявлено в официальном графике президента США. Ранее стало известно, что затраты на поездки Дональда Трампа для игры в гольф на его собственных полях во Флориде составили более 18 миллионов долларов с момента его вступления в должность главы государства, сообщал Huff Post. Эти расходы были покрыты за счет американских налогоплательщиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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