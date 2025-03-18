Трамп провел закрытый ужин с Маском за миллион долларов

Президент США Дональд Трамп провел закрытый ужин в своей резиденции во Флориде, Мар-а-Лаго. Среди выдающихся гостей мероприятия оказался известный миллиардер и предприниматель Илон Маск. Участие в этом ужине стоило каждому приглашенному один миллион долларов.
«В приглашении на ужин при свечах, состоявшемся в прошлую субботу в клубе президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, потенциальным гостям предлагалось потратить один миллион долларов за место. Трамп присутствовал на ужине вместе с Илоном Маском», — передает Wired. Также, по словам издания, данное мероприятие не было заявлено в официальном графике президента США.
Ранее стало известно, что затраты на поездки Дональда Трампа для игры в гольф на его собственных полях во Флориде составили более 18 миллионов долларов с момента его вступления в должность главы государства, сообщал Huff Post. Эти расходы были покрыты за счет американских налогоплательщиков.
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