В Златоусте (Челябинская область) построят термальный бассейн и модульные дома гостиницы с видом на Таганай. Как URA.RU сообщили сотрудники инвестблока центра «Мой бизнес», проект развивается пятый год и будет иметь продолжение в 2026 году.
«Инвестор гостиничного комплекса „Таганай термал“ готовится возводить термальный бассейн и модульные дома. Компании оказали помощь в оформлении документов на технологическое присоединение, предоставили поручительство на заемные средства и выдали заем Центра микрофинансирования „Моего бизнеса“», — сообщили URA.RU в офисе фонда.
На стройплощадке прошла рабочая встреча сотрудников компании-инвестора и представителей инвестиционного блока Фонда развития предпринимательства. Отметили, что строительство начнется, как только позволят погодные условия. Новые модульные дома будут возводиться поочередно. Их габариты меньше, если сравнивать с имеющейся недвижимостью. На нижней площадке комплекса рабочие приступят к сооружению чаши термального бассейна. В настоящий момент имеются две линии двухэтажных таунхаусов, три гостевых дома, кафе, ресторан и гостиница.
«Завершился первый этап. В мае ждем решения по второму. Вся подготовительная работа проведена», — пояснил URA.RU руководитель проекта Александр Николаев.
Запланированные к строительству модульные дома гармонично впишутся в окружающий ландшафт, сохранив единый стиль всего комплекса. Посетителям гарантированы виды на тайгу и горные хребты.
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