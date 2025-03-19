19 марта 2025

В Златоусте построят термальный бассейн с видом на Таганай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Посетителям комплекса гарантировали виды на лес и горы
Посетителям комплекса гарантировали виды на лес и горы Фото:

В Златоусте (Челябинская область) построят термальный бассейн и модульные дома гостиницы с видом на Таганай. Как URA.RU сообщили сотрудники инвестблока центра «Мой бизнес», проект развивается пятый год и будет иметь продолжение в 2026 году.

«Инвестор гостиничного комплекса „Таганай термал“ готовится возводить термальный бассейн и модульные дома. Компании оказали помощь в оформлении документов на технологическое присоединение, предоставили поручительство на заемные средства и выдали заем Центра микрофинансирования „Моего бизнеса“», — сообщили URA.RU в офисе фонда.

На стройплощадке прошла рабочая встреча сотрудников компании-инвестора и представителей инвестиционного блока Фонда развития предпринимательства. Отметили, что строительство начнется, как только позволят погодные условия. Новые модульные дома будут возводиться поочередно. Их габариты меньше, если сравнивать с имеющейся недвижимостью. На нижней площадке комплекса рабочие приступят к сооружению чаши термального бассейна. В настоящий момент имеются две линии двухэтажных таунхаусов, три гостевых дома, кафе, ресторан и гостиница.

«Завершился первый этап. В мае ждем решения по второму. Вся подготовительная работа проведена», — пояснил URA.RU руководитель проекта Александр Николаев.

Запланированные к строительству модульные дома гармонично впишутся в окружающий ландшафт, сохранив единый стиль всего комплекса. Посетителям гарантированы виды на тайгу и горные хребты.

Строительство термального курорта в Златоусте продолжится
Строительство термального курорта в Златоусте продолжится
Фото:
Инвестиционный проект реализуется уже пятый год
Инвестиционный проект реализуется уже пятый год
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В Златоусте (Челябинская область) построят термальный бассейн и модульные дома гостиницы с видом на Таганай. Как URA.RU сообщили сотрудники инвестблока центра «Мой бизнес», проект развивается пятый год и будет иметь продолжение в 2026 году. «Инвестор гостиничного комплекса „Таганай термал“ готовится возводить термальный бассейн и модульные дома. Компании оказали помощь в оформлении документов на технологическое присоединение, предоставили поручительство на заемные средства и выдали заем Центра микрофинансирования „Моего бизнеса“», — сообщили URA.RU в офисе фонда. На стройплощадке прошла рабочая встреча сотрудников компании-инвестора и представителей инвестиционного блока Фонда развития предпринимательства. Отметили, что строительство начнется, как только позволят погодные условия. Новые модульные дома будут возводиться поочередно. Их габариты меньше, если сравнивать с имеющейся недвижимостью. На нижней площадке комплекса рабочие приступят к сооружению чаши термального бассейна. В настоящий момент имеются две линии двухэтажных таунхаусов, три гостевых дома, кафе, ресторан и гостиница. «Завершился первый этап. В мае ждем решения по второму. Вся подготовительная работа проведена», — пояснил URA.RU руководитель проекта Александр Николаев. Запланированные к строительству модульные дома гармонично впишутся в окружающий ландшафт, сохранив единый стиль всего комплекса. Посетителям гарантированы виды на тайгу и горные хребты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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