Роскомнадзор объяснил, почему россияне не могут пользоваться соцсетями

Проблемы в работе некоторых российских интернет-сервисов возникли из-за их размещения на иностранных серверах, информирует Роскомнадзор. Ввиду сбоев в этих серверных системах произошли нарушения работы российских онлайн-платформ.
«Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — подчеркнули в ведомстве. Информацию приводит РИА Новости.
По данным сервиса Downdetector, который мониторит сбои в работе интернет-сервисов, жители России выражают недовольство в отношении работы местных операторов связи. Также сбои затронули и популярные мессенджеры WhatsApp* (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и «ВКонтакте».
Кроме того, Роскомнадзор порекомендовал российским компаниям переходить на услуги отечественных хостинг-провайдеров. Это позволит снизить вероятность появления сбоев в будущем и обеспечит более стабильное функционирование сервисов.
*WhatsApp принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена
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