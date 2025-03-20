Роскомнадзор объяснил, почему россияне не могут пользоваться соцсетями

Роскомнадзор: российские соцсети не работают из-за иностранных серверов
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Роскомнадзор назвал причину сбоев во «ВКонтакте»
Роскомнадзор назвал причину сбоев во «ВКонтакте» Фото:

Проблемы в работе некоторых российских интернет-сервисов возникли из-за их размещения на иностранных серверах, информирует Роскомнадзор. Ввиду сбоев в этих серверных системах произошли нарушения работы российских онлайн-платформ.

«Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — подчеркнули в ведомстве. Информацию приводит РИА Новости.

По данным сервиса Downdetector, который мониторит сбои в работе интернет-сервисов, жители России выражают недовольство в отношении работы местных операторов связи. Также сбои затронули и популярные мессенджеры WhatsApp* (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и «ВКонтакте».

Кроме того, Роскомнадзор порекомендовал российским компаниям переходить на услуги отечественных хостинг-провайдеров. Это позволит снизить вероятность появления сбоев в будущем и обеспечит более стабильное функционирование сервисов.

*WhatsApp принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена

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Проблемы в работе некоторых российских интернет-сервисов возникли из-за их размещения на иностранных серверах, информирует Роскомнадзор. Ввиду сбоев в этих серверных системах произошли нарушения работы российских онлайн-платформ. «Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — подчеркнули в ведомстве. Информацию приводит РИА Новости. По данным сервиса Downdetector, который мониторит сбои в работе интернет-сервисов, жители России выражают недовольство в отношении работы местных операторов связи. Также сбои затронули и популярные мессенджеры WhatsApp* (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и «ВКонтакте». Кроме того, Роскомнадзор порекомендовал российским компаниям переходить на услуги отечественных хостинг-провайдеров. Это позволит снизить вероятность появления сбоев в будущем и обеспечит более стабильное функционирование сервисов. *WhatsApp принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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