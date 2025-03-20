Сотрудничество России и Китая в военной сфере укрепляется и охватывает все направления, что подчеркивает стратегический характер их партнерства. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Сегодня это стратегическое партнерство... По военной части все развивается по всем направлениям», — подчеркнул Шойгу. Информацию передает ТАСС.
Он отметил, что Россия и Китай выполняют совместные патрулирования стратегической авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, также проводятся военно-морские учения двух стран. Шойгу назвал космос и атомную энергетику перспективными направлениями сотрудничества Москвы и Пекина.
Визит Сергея Шойгу в Пекин, где он встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином, был направлен на обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в области безопасности и международных проблем. Эти переговоры подчеркивают стратегическую важность и укрепление военных отношений между Россией и Китаем, что находит отражение в совместных патрулированиях и военно-морских учениях двух стран.
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