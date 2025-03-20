Шойгу заявил о налаживании отношений РФ и Китая в военной сфере

Шойгу: отношения РФ и Китая развиваются по всем направлениям
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Шойгу заявил, что отношения РФ и Китая развиваются «по всем направлениям»
Шойгу заявил, что отношения РФ и Китая развиваются «по всем направлениям» Фото:

Сотрудничество России и Китая в военной сфере укрепляется и охватывает все направления, что подчеркивает стратегический характер их партнерства. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня это стратегическое партнерство... По военной части все развивается по всем направлениям», — подчеркнул Шойгу. Информацию передает ТАСС. 

Он отметил, что Россия и Китай выполняют совместные патрулирования стратегической авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, также проводятся военно-морские учения двух стран. Шойгу назвал космос и атомную энергетику перспективными направлениями сотрудничества Москвы и Пекина.

Визит Сергея Шойгу в Пекин, где он встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином, был направлен на обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в области безопасности и международных проблем. Эти переговоры подчеркивают стратегическую важность и укрепление военных отношений между Россией и Китаем, что находит отражение в совместных патрулированиях и военно-морских учениях двух стран.

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Сотрудничество России и Китая в военной сфере укрепляется и охватывает все направления, что подчеркивает стратегический характер их партнерства. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. «Сегодня это стратегическое партнерство... По военной части все развивается по всем направлениям», — подчеркнул Шойгу. Информацию передает ТАСС.  Он отметил, что Россия и Китай выполняют совместные патрулирования стратегической авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, также проводятся военно-морские учения двух стран. Шойгу назвал космос и атомную энергетику перспективными направлениями сотрудничества Москвы и Пекина. Визит Сергея Шойгу в Пекин, где он встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином, был направлен на обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в области безопасности и международных проблем. Эти переговоры подчеркивают стратегическую важность и укрепление военных отношений между Россией и Китаем, что находит отражение в совместных патрулированиях и военно-морских учениях двух стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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