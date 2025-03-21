21 марта 2025

Уезжавшая из России после начала СВО журналистка задержана в Якутии

© Служба новостей «URA.RU»
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Журналистку Александрову арестовали по решению суда
Журналистку Александрову арестовали по решению суда Фото:

Известная в Якутии журналистка Саша Александрова задержана в Якутии сотрудниками ФСБ по статье об оправдании терроризма. После начала СВО она покинула Россию, но затем вернулась в 2024 году в родную республику, сообщили «Вести Якутии» со ссылкой на свои источники.

«Сотрудниками регионального управления ФСБ РФ была задержана известная в республике журналистка Саша Александрова», — говорится в материале издания. Отмечается, что Александрова покидала Россию в знак протеста против начала СВО

URA.RU направило запрос в СУ СК по Якутии. Ответ ожидается.

Ранее в Москве была задержана кинокритик и журналистка Екатерина Барабаш. Против нее заведено уголовное дело о распространении фейков о российской армии и отправили под домашний арест до 25 апреля. Обвинение может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Как сообщали СМИ, Барабаш признала свою вину.

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Известная в Якутии журналистка Саша Александрова задержана в Якутии сотрудниками ФСБ по статье об оправдании терроризма. После начала СВО она покинула Россию, но затем вернулась в 2024 году в родную республику, сообщили «Вести Якутии» со ссылкой на свои источники. «Сотрудниками регионального управления ФСБ РФ была задержана известная в республике журналистка Саша Александрова», — говорится в материале издания. Отмечается, что Александрова покидала Россию в знак протеста против начала СВО URA.RU направило запрос в СУ СК по Якутии. Ответ ожидается. Ранее в Москве была задержана кинокритик и журналистка Екатерина Барабаш. Против нее заведено уголовное дело о распространении фейков о российской армии и отправили под домашний арест до 25 апреля. Обвинение может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Как сообщали СМИ, Барабаш признала свою вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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