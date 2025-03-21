Уезжавшая из России после начала СВО журналистка задержана в Якутии

Известная в Якутии журналистка Саша Александрова задержана в Якутии сотрудниками ФСБ по статье об оправдании терроризма. После начала СВО она покинула Россию, но затем вернулась в 2024 году в родную республику, сообщили «Вести Якутии» со ссылкой на свои источники.
«Сотрудниками регионального управления ФСБ РФ была задержана известная в республике журналистка Саша Александрова», — говорится в материале издания. Отмечается, что Александрова покидала Россию в знак протеста против начала СВО
URA.RU направило запрос в СУ СК по Якутии. Ответ ожидается.
Ранее в Москве была задержана кинокритик и журналистка Екатерина Барабаш. Против нее заведено уголовное дело о распространении фейков о российской армии и отправили под домашний арест до 25 апреля. Обвинение может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Как сообщали СМИ, Барабаш признала свою вину.
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