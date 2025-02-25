В Москве задержали кинокритика и журналистку Екатерину Барабаш

В столице России была задержана кинокритик и журналист Екатерина Барабаш. Об этом сообщили правоохранители, а также ее сын Юрий.
«Екатерина Барабаш задержана», — рассказали в органах. Слова передало РИА Новости. Информацию также подтвердил сын журналистки Юрий в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
По мнению родственника Екатерины Барабаш, ее задержание может быть связано с работой на иностранное издание Republic (признано иноагентом на территории РФ). Сын журналистки заявил, что ее отправили отдел по Дорогомиловскому району.
URA.RU направило запрос в СК России. Ответ ожидается.
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