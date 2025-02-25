25 февраля 2025

В Москве задержали кинокритика и журналистку Екатерину Барабаш

© Служба новостей «URA.RU»
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О причинах задержания журналистки пока ничего не известно
О причинах задержания журналистки пока ничего не известно Фото:

В столице России была задержана кинокритик и журналист Екатерина Барабаш. Об этом сообщили правоохранители, а также ее сын Юрий.

«Екатерина Барабаш задержана», — рассказали в органах. Слова передало РИА Новости. Информацию также подтвердил сын журналистки Юрий в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

По мнению родственника Екатерины Барабаш, ее задержание может быть связано с работой на иностранное издание Republic (признано иноагентом на территории РФ). Сын журналистки заявил, что ее отправили отдел по Дорогомиловскому району.

URA.RU направило запрос в СК России. Ответ ожидается.

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В столице России была задержана кинокритик и журналист Екатерина Барабаш. Об этом сообщили правоохранители, а также ее сын Юрий. «Екатерина Барабаш задержана», — рассказали в органах. Слова передало РИА Новости. Информацию также подтвердил сын журналистки Юрий в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). По мнению родственника Екатерины Барабаш, ее задержание может быть связано с работой на иностранное издание Republic (признано иноагентом на территории РФ). Сын журналистки заявил, что ее отправили отдел по Дорогомиловскому району. URA.RU направило запрос в СК России. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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