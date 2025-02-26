Кинокритика Барабаш отправили под домашний арест

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Барабаш обвиняют в распространении ложной информации о ВС РФ
Барабаш обвиняют в распространении ложной информации о ВС РФ Фото:

Кинокритик Екатерина Барабаш отправлена под домашний арест. Это решение принял Дорогомиловский суд Москвы в связи с делом о фейковых новостях о российской армии.

«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 апреля 2025 года», — передает решение суда РИА Новости. Там добавили, что Барабаш обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.

Обвинение может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Следствие утверждает, что Барабаш разместила в соцсетях публикации с ложной информацией, доступной широкой аудитории. Во время допроса Барабаш признала свою вину.

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Кинокритик Екатерина Барабаш отправлена под домашний арест. Это решение принял Дорогомиловский суд Москвы в связи с делом о фейковых новостях о российской армии. «Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 апреля 2025 года», — передает решение суда РИА Новости. Там добавили, что Барабаш обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. Обвинение может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Следствие утверждает, что Барабаш разместила в соцсетях публикации с ложной информацией, доступной широкой аудитории. Во время допроса Барабаш признала свою вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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