Кинокритика Барабаш отправили под домашний арест

Кинокритик Екатерина Барабаш отправлена под домашний арест. Это решение принял Дорогомиловский суд Москвы в связи с делом о фейковых новостях о российской армии.
«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 апреля 2025 года», — передает решение суда РИА Новости. Там добавили, что Барабаш обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.
Обвинение может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Следствие утверждает, что Барабаш разместила в соцсетях публикации с ложной информацией, доступной широкой аудитории. Во время допроса Барабаш признала свою вину.
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