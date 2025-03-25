В поселке Гайны Пермского крае полиция задержала пьяного водителя в ходе погони. Не обошлось без стрельбы.
«Возле одного из домов по улице Дзержинского инспектор ДПС потребовал остановиться водителя „Форд Фокус“. Тот сначала затормозил, но когда сотрудник начал открывать его дверь, он сорвался с места и попытался скрыться. При этом машина протащила инспектора за собой примерно 200 метров», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.
Затем погоня с мигалками продолжилась. Полиция открыла огонь по колесам, но и это водителя не остановило. Задержали нарушителя только после того, как он врезался в бетонный столб.
В результате применения табельного оружия пострадавших нет, автомобиль «Форд Фокус» получил повреждения колес и бампера. Гонщиком оказалась 38-летняя местная жительница, она была пьяна. В отношении нее составили протоколы, в том числе, за неповиновение сотруднику полиции. Материалы направлены в следственный комитет.
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