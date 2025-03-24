В Петербурге курьеры телефонных мошенников получили пять лет колонии

В Колпинском суде Петербурга пять лет колонии получили участники преступной группы телефонных мошенников. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Суд назначил Матвею Крестову и Артему Мясникову наказание виде лишения свободы сроком на пять лет в ИК общего режима, каждому», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Оба фигуранта были признаны виновными в совершении 14 эпизодов преступлений за мошенничество с использованием современных технологий анонимизации и подмены номеров.
Крестов и Мясников входили в преступную группу, которая специализировалась на хищении денежных средств у пожилых людей. Мошенники обманывали преимущественно людей старше 80 лет, используя технологии для скрытия своего настоящего местоположения и подмены номеров телефонов. Они представлялись родственниками или сотрудниками правоохранительных органов, сообщая о несчастных случаях с участием близких. Крестов и Мясников выполняли роль «курьеров» в этой схеме. Они получали информацию о жертвах и поддерживали связь с другими членами группы во время совершения преступлений. Для маскировки своей личности они использовали медицинские маски и солнцезащитные очки. После получения денег от жертв, они передавали их другим членам группы.
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