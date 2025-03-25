25 марта 2025
24 марта 2025

В Петербурге суд аннулировал лицензию компании за незаконный сброс отходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура подала иск об аннулировании лицензии на обращение с отходами
Прокуратура подала иск об аннулировании лицензии на обращение с отходами Фото:

Природоохранная прокуратура Петербурга выявила серьезные нарушения в деятельности компании ООО «СИГМА», занимающейся обращением с отходами. В связи с выявленными нарушениями, прокуратура подала иск об аннулировании лицензии на обращение с отходами, выданной ООО «СИГМА». Исковые требования были удовлетворены. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

«Исковые требования прокуратуры удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле специализированной прокуратуры», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Ново-Никитинской, где из автоцистерны были сброшены откаченные жидкие отходы. Водителю транспортного средства было возбуждено дело и назначен штраф за нарушение экологических требований. Дополнительная проверка показала, что площадка для обезвреживания отходов, указанная в лицензии компании, фактически не функционировала, а необходимое для этого оборудование отсутствовало.

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Природоохранная прокуратура Петербурга выявила серьезные нарушения в деятельности компании ООО «СИГМА», занимающейся обращением с отходами. В связи с выявленными нарушениями, прокуратура подала иск об аннулировании лицензии на обращение с отходами, выданной ООО «СИГМА». Исковые требования были удовлетворены. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга. «Исковые требования прокуратуры удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле специализированной прокуратуры», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Инцидент произошел на улице Ново-Никитинской, где из автоцистерны были сброшены откаченные жидкие отходы. Водителю транспортного средства было возбуждено дело и назначен штраф за нарушение экологических требований. Дополнительная проверка показала, что площадка для обезвреживания отходов, указанная в лицензии компании, фактически не функционировала, а необходимое для этого оборудование отсутствовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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