В Петербурге суд аннулировал лицензию компании за незаконный сброс отходов

Природоохранная прокуратура Петербурга выявила серьезные нарушения в деятельности компании ООО «СИГМА», занимающейся обращением с отходами. В связи с выявленными нарушениями, прокуратура подала иск об аннулировании лицензии на обращение с отходами, выданной ООО «СИГМА». Исковые требования были удовлетворены. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.
«Исковые требования прокуратуры удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле специализированной прокуратуры», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.
Инцидент произошел на улице Ново-Никитинской, где из автоцистерны были сброшены откаченные жидкие отходы. Водителю транспортного средства было возбуждено дело и назначен штраф за нарушение экологических требований. Дополнительная проверка показала, что площадка для обезвреживания отходов, указанная в лицензии компании, фактически не функционировала, а необходимое для этого оборудование отсутствовало.
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