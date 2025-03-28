Минтранс анонсировал новый туристический маршрут для россиян

В России могут в скором времени запустить регулярный маршрут из Сочи в Абхазию по морю. Об этом рассказал министр транспорта Роман Старовойт.
«Мы планируем и Сочи, есть варианты выхода в Абхазию, это уже международное движение. В принципе, я считаю, что это, безусловно, будет интересно для россиян», — сказал Старовойт в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что ведутся обсуждения не только этого направления, но и других маршрутов. По его словам, предприниматели готовы к перевозкам, имеются и суда lля этого. Однако необходимо рассчитать потенциальный пассажиропоток, чтобы понять, что новый туристический маршрут окупиться в дальнейшем.
Запуск морских пассажирских перевозок находится в компетенции властей города Сочи. Тем не менее, по словам Старовойта, Министерство транспорта готово оказать всестороннюю поддержку инициативе.
После стабилизации политической ситуации в Абхазии, особенно после выборов президента, где победу одержал Бадра Гунба, Министерство иностранных дел России сняло рекомендации против поездок в эту страну. Это создало благоприятные условия для укрепления туристических и транспортных связей между Россией и Абхазией. Также в настоящий момент Россия, США и Украина обсуждают безопасность судоходства в акватории Черного моря.
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