Минтранс анонсировал новый туристический маршрут для россиян

Старовойт: добраться из Сочи в Абхазию можно будет по морю
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Анонсирован новый маршрут для туристов по Черному морю - из Абхазии в Сочи
Анонсирован новый маршрут для туристов по Черному морю - из Абхазии в Сочи Фото:

В России могут в скором времени запустить регулярный маршрут из Сочи в Абхазию по морю. Об этом рассказал министр транспорта Роман Старовойт. 

«Мы планируем и Сочи, есть варианты выхода в Абхазию, это уже международное движение. В принципе, я считаю, что это, безусловно, будет интересно для россиян», — сказал Старовойт в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что ведутся обсуждения не только этого направления, но и других маршрутов. По его словам, предприниматели готовы к перевозкам, имеются и суда lля этого. Однако необходимо рассчитать потенциальный пассажиропоток, чтобы понять, что новый туристический маршрут окупиться в дальнейшем. 

Запуск морских пассажирских перевозок находится в компетенции властей города Сочи. Тем не менее, по словам Старовойта, Министерство транспорта готово оказать всестороннюю поддержку инициативе. 

После стабилизации политической ситуации в Абхазии, особенно после выборов президента, где победу одержал Бадра Гунба, Министерство иностранных дел России сняло рекомендации против поездок в эту страну. Это создало благоприятные условия для укрепления туристических и транспортных связей между Россией и Абхазией. Также в настоящий момент Россия, США и Украина обсуждают безопасность судоходства в акватории Черного моря. 

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В России могут в скором времени запустить регулярный маршрут из Сочи в Абхазию по морю. Об этом рассказал министр транспорта Роман Старовойт.  «Мы планируем и Сочи, есть варианты выхода в Абхазию, это уже международное движение. В принципе, я считаю, что это, безусловно, будет интересно для россиян», — сказал Старовойт в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что ведутся обсуждения не только этого направления, но и других маршрутов. По его словам, предприниматели готовы к перевозкам, имеются и суда lля этого. Однако необходимо рассчитать потенциальный пассажиропоток, чтобы понять, что новый туристический маршрут окупиться в дальнейшем.  Запуск морских пассажирских перевозок находится в компетенции властей города Сочи. Тем не менее, по словам Старовойта, Министерство транспорта готово оказать всестороннюю поддержку инициативе.  После стабилизации политической ситуации в Абхазии, особенно после выборов президента, где победу одержал Бадра Гунба, Министерство иностранных дел России сняло рекомендации против поездок в эту страну. Это создало благоприятные условия для укрепления туристических и транспортных связей между Россией и Абхазией. Также в настоящий момент Россия, США и Украина обсуждают безопасность судоходства в акватории Черного моря. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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