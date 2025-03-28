Европейский Союз намерен начать сокращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины уже с июня текущего года. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на еврокомиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофа Хансена.
По словам Хансена, изменения коснутся импортных квот, что приведет к уменьшению объемов ввозимой продукции. Однако точные детали, включая перечень продуктов, которые подпадут под новые ограничения, пока не уточнены. «Импортные квоты не останутся прежними. Так что импорта действительно будет меньше», — приводит его слова агентство AFP.
Отказ Европейского Союза продлить льготный режим экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины может привести к разрушительным последствиям для Киева. Такое заявление сделал Украинский министр финансов Сергей Марченко. Он рассказал, что украинским производителям нужна предсказуемость в отношении экспорта в ЕС. По информации, предоставленной правительством, доходы от экспорта в страны Европейского Союза в рамках использования льготных тарифов в 2024 году составили почти 10% от общей экспортной выручки, достигшей 41 миллиарда долларов.
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