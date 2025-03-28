ЕС планирует постепенный отказ от сельхозпродукции Украины

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С июня 2025 года ЕС сократит импорт сельхозпродукции из Украины
С июня 2025 года ЕС сократит импорт сельхозпродукции из Украины Фото:

Европейский Союз намерен начать сокращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины уже с июня текущего года. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на еврокомиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофа Хансена.

По словам Хансена, изменения коснутся импортных квот, что приведет к уменьшению объемов ввозимой продукции. Однако точные детали, включая перечень продуктов, которые подпадут под новые ограничения, пока не уточнены. «Импортные квоты не останутся прежними. Так что импорта действительно будет меньше», — приводит его слова агентство AFP.

Отказ Европейского Союза продлить льготный режим экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины может привести к разрушительным последствиям для Киева. Такое заявление сделал Украинский министр финансов Сергей Марченко. Он рассказал, что украинским производителям нужна предсказуемость в отношении экспорта в ЕС. По информации, предоставленной правительством, доходы от экспорта в страны Европейского Союза в рамках использования льготных тарифов в 2024 году составили почти 10% от общей экспортной выручки, достигшей 41 миллиарда долларов.

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Европейский Союз намерен начать сокращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины уже с июня текущего года. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на еврокомиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофа Хансена. По словам Хансена, изменения коснутся импортных квот, что приведет к уменьшению объемов ввозимой продукции. Однако точные детали, включая перечень продуктов, которые подпадут под новые ограничения, пока не уточнены. «Импортные квоты не останутся прежними. Так что импорта действительно будет меньше», — приводит его слова агентство AFP. Отказ Европейского Союза продлить льготный режим экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины может привести к разрушительным последствиям для Киева. Такое заявление сделал Украинский министр финансов Сергей Марченко. Он рассказал, что украинским производителям нужна предсказуемость в отношении экспорта в ЕС. По информации, предоставленной правительством, доходы от экспорта в страны Европейского Союза в рамках использования льготных тарифов в 2024 году составили почти 10% от общей экспортной выручки, достигшей 41 миллиарда долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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