Украина обещает наказать ЕС за отказ от льгот на ее продукцию

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Что Евросоюз является ключевым торговым партнером Украины, считают в минфине страны
Что Евросоюз является ключевым торговым партнером Украины, считают в минфине страны Фото:

Отказ Европейского Союза продлить льготный режим экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины может привести к разрушительным последствиям для Киева. Такое заявление сделал Украинский министр финансов Сергей Марченко.

«Европейский союз является нашим ключевым торговым партнером, и именно поэтому для нас было бы действительно разрушительно, если бы мы оказались в ситуации, которая была у нас до войны», — заявил министр. Его слова приводит британская газета Financial Times. Он рассказал, что украинским производителям нужна предсказуемость в отношении экспорта в ЕС. По информации, предоставленной правительством, доходы от экспорта в страны Европейского Союза в рамках использования льготных тарифов в 2024 году составили почти 10% от общей экспортной выручки, достигшей 41 миллиарда долларов. Согласно публикации в прессе, эти финансовые потоки могут оказаться под угрозой, если ЕС не примет решение о продлении этих мер вовремя. Срок действующих льгот истекает 5 июня 2025 года.

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Отказ Европейского Союза продлить льготный режим экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины может привести к разрушительным последствиям для Киева. Такое заявление сделал Украинский министр финансов Сергей Марченко. «Европейский союз является нашим ключевым торговым партнером, и именно поэтому для нас было бы действительно разрушительно, если бы мы оказались в ситуации, которая была у нас до войны», — заявил министр. Его слова приводит британская газета Financial Times. Он рассказал, что украинским производителям нужна предсказуемость в отношении экспорта в ЕС. По информации, предоставленной правительством, доходы от экспорта в страны Европейского Союза в рамках использования льготных тарифов в 2024 году составили почти 10% от общей экспортной выручки, достигшей 41 миллиарда долларов. Согласно публикации в прессе, эти финансовые потоки могут оказаться под угрозой, если ЕС не примет решение о продлении этих мер вовремя. Срок действующих льгот истекает 5 июня 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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