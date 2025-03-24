Украина обещает наказать ЕС за отказ от льгот на ее продукцию

Отказ Европейского Союза продлить льготный режим экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины может привести к разрушительным последствиям для Киева. Такое заявление сделал Украинский министр финансов Сергей Марченко.
«Европейский союз является нашим ключевым торговым партнером, и именно поэтому для нас было бы действительно разрушительно, если бы мы оказались в ситуации, которая была у нас до войны», — заявил министр. Его слова приводит британская газета Financial Times. Он рассказал, что украинским производителям нужна предсказуемость в отношении экспорта в ЕС. По информации, предоставленной правительством, доходы от экспорта в страны Европейского Союза в рамках использования льготных тарифов в 2024 году составили почти 10% от общей экспортной выручки, достигшей 41 миллиарда долларов. Согласно публикации в прессе, эти финансовые потоки могут оказаться под угрозой, если ЕС не примет решение о продлении этих мер вовремя. Срок действующих льгот истекает 5 июня 2025 года.
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