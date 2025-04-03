Французы протестовали и сжигали флаги США из-за пошлин Трампа, их разогнали

В Париже проходят массовые протесты, организованные профсоюзами CGT, UNSA, FSU и Solidaires. Французы жгут флаги США, полиция, пытаясь разогнать протестующих, пустила в ход слезоточивый газ, сообщили журналисты.
«Массовые протесты проходят во Франции прямо сейчас, жители Парижа вышли на улицы и жгут флаги США <...> Полиции пришлось пустить в ход слезоточивый газ и дубинки для разгона наиболее буйных участников акции», — сообщил Life. На акцию людей вывели профсоюзы CGT, UNSA, FSU и Solidaires.
Основной причиной недовольства стало планируемое сокращение рабочих мест и ухудшение условий труда государственных служащих. В коммюнике профсоюзов было заявлено, что 2025 год станет «черным годом для госсектора».
Протестующие выразили свое недовольство также по отношению к внешней политике США, в частности к таможенным пошлинам, введенным администрацией президента Дональда Трампа. Участники акции жгли американские флаги и выкрикивали антиамериканские лозунги.
Ранее США объявили о введении таможенных тарифов на продукцию из 185 стран. Установленные ставки пошлин соответствуют половине от тех тарифов, которые эти страны ввели на американские товары, и основываются на принципе взаимности.
В список стран, на которые распространяются новые ограничения, не попала Россия. Трамп заявил, что операция по введению импортных пошлин принесла положительные результаты для страны.
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