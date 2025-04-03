Французы протестовали и сжигали флаги США из-за пошлин Трампа, их разогнали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители Франции оказались недовольны американскими пошлинами, студенты устроили протестные акции
Жители Франции оказались недовольны американскими пошлинами, студенты устроили протестные акции Фото:

В Париже проходят массовые протесты, организованные профсоюзами CGT, UNSA, FSU и Solidaires. Французы жгут флаги США, полиция, пытаясь разогнать протестующих, пустила в ход слезоточивый газ, сообщили журналисты.

«Массовые протесты проходят во Франции прямо сейчас, жители Парижа вышли на улицы и жгут флаги США <...> Полиции пришлось пустить в ход слезоточивый газ и дубинки для разгона наиболее буйных участников акции», — сообщил Life. На акцию людей вывели профсоюзы CGT, UNSA, FSU и Solidaires.

Основной причиной недовольства стало планируемое сокращение рабочих мест и ухудшение условий труда государственных служащих. В коммюнике профсоюзов было заявлено, что 2025 год станет «черным годом для госсектора».

Протестующие выразили свое недовольство также по отношению к внешней политике США, в частности к таможенным пошлинам, введенным администрацией президента Дональда Трампа. Участники акции жгли американские флаги и выкрикивали антиамериканские лозунги.

Ранее США объявили о введении таможенных тарифов на продукцию из 185 стран. Установленные ставки пошлин соответствуют половине от тех тарифов, которые эти страны ввели на американские товары, и основываются на принципе взаимности.

В список стран, на которые распространяются новые ограничения, не попала Россия. Трамп заявил, что операция по введению импортных пошлин принесла положительные результаты для страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Париже проходят массовые протесты, организованные профсоюзами CGT, UNSA, FSU и Solidaires. Французы жгут флаги США, полиция, пытаясь разогнать протестующих, пустила в ход слезоточивый газ, сообщили журналисты. «Массовые протесты проходят во Франции прямо сейчас, жители Парижа вышли на улицы и жгут флаги США <...> Полиции пришлось пустить в ход слезоточивый газ и дубинки для разгона наиболее буйных участников акции», — сообщил Life. На акцию людей вывели профсоюзы CGT, UNSA, FSU и Solidaires. Основной причиной недовольства стало планируемое сокращение рабочих мест и ухудшение условий труда государственных служащих. В коммюнике профсоюзов было заявлено, что 2025 год станет «черным годом для госсектора». Протестующие выразили свое недовольство также по отношению к внешней политике США, в частности к таможенным пошлинам, введенным администрацией президента Дональда Трампа. Участники акции жгли американские флаги и выкрикивали антиамериканские лозунги. Ранее США объявили о введении таможенных тарифов на продукцию из 185 стран. Установленные ставки пошлин соответствуют половине от тех тарифов, которые эти страны ввели на американские товары, и основываются на принципе взаимности. В список стран, на которые распространяются новые ограничения, не попала Россия. Трамп заявил, что операция по введению импортных пошлин принесла положительные результаты для страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...