Невеста Гуфа рассказала о последнем разговоре рэпера с Пашей Техником

Рэпер Гуф пытался отговорить Пашу Техника от употребления наркотиков
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Рэпер Гуф с его невестой навещали Пашу Техника
Рэпер Гуф с его невестой навещали Пашу Техника Фото:

Невеста российского рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Разият Салахова заявила, что тот пытался отговорить ушедшего из жизни рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) от употребления наркотиками. Она поделилась историей о последней встречей с артистом в больнице.

Девушка вместе с женихом пришла проведать блогера и пообщаться с ним. «Алексей, конечно, пытался отговорить друга от употребления. Еще тогда, в клинике. Не могу вам сказать, как он перенес смерть Паши, не имею права рассказывать о чужих чувствах и эмоциях. Ему сейчас нелегко», — сообщила Разият, передает Voice.

Невеста Гуфа говорит, что не может поверить в смерть Паши Техника. Впервые она встретилась с Пашей Техником в первый раз в рехабе, когда посещала его вместе с Гуфом. Тогда Павел произвел на нее положительное впечатление. Она отметила, что видела его только в трезвом состоянии. По ее словам, Паша Техник излучал доброту и искренность.

Паша Техник умер в возрасте 40 лет в палате больницы в Таиланде. Это случилось 5 апреля. Причиной смерти стал септический шок. Его тело отправят в Москву 8 апреля.

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Невеста российского рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Разият Салахова заявила, что тот пытался отговорить ушедшего из жизни рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) от употребления наркотиками. Она поделилась историей о последней встречей с артистом в больнице. Девушка вместе с женихом пришла проведать блогера и пообщаться с ним. «Алексей, конечно, пытался отговорить друга от употребления. Еще тогда, в клинике. Не могу вам сказать, как он перенес смерть Паши, не имею права рассказывать о чужих чувствах и эмоциях. Ему сейчас нелегко», — сообщила Разият, передает Voice. Невеста Гуфа говорит, что не может поверить в смерть Паши Техника. Впервые она встретилась с Пашей Техником в первый раз в рехабе, когда посещала его вместе с Гуфом. Тогда Павел произвел на нее положительное впечатление. Она отметила, что видела его только в трезвом состоянии. По ее словам, Паша Техник излучал доброту и искренность. Паша Техник умер в возрасте 40 лет в палате больницы в Таиланде. Это случилось 5 апреля. Причиной смерти стал септический шок. Его тело отправят в Москву 8 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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