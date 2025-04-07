Невеста Гуфа рассказала о последнем разговоре рэпера с Пашей Техником

Невеста российского рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Разият Салахова заявила, что тот пытался отговорить ушедшего из жизни рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) от употребления наркотиками. Она поделилась историей о последней встречей с артистом в больнице.
Девушка вместе с женихом пришла проведать блогера и пообщаться с ним. «Алексей, конечно, пытался отговорить друга от употребления. Еще тогда, в клинике. Не могу вам сказать, как он перенес смерть Паши, не имею права рассказывать о чужих чувствах и эмоциях. Ему сейчас нелегко», — сообщила Разият, передает Voice.
Невеста Гуфа говорит, что не может поверить в смерть Паши Техника. Впервые она встретилась с Пашей Техником в первый раз в рехабе, когда посещала его вместе с Гуфом. Тогда Павел произвел на нее положительное впечатление. Она отметила, что видела его только в трезвом состоянии. По ее словам, Паша Техник излучал доброту и искренность.
Паша Техник умер в возрасте 40 лет в палате больницы в Таиланде. Это случилось 5 апреля. Причиной смерти стал септический шок. Его тело отправят в Москву 8 апреля.
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