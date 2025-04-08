В Петербурге девушка выпала из квартиры гитариста группы Time New Romans

В Петербурге из квартиры гитариста группы Time New Romans выпала его возлюбленная. Обстоятельства выясняются. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
«Из квартиры гитариста питерской метал-группы Time New Romans выпала и разбилась насмерть его возлюбленная», — пишет telegram-канал. Инцидент произошел под окнами жилого комплекса «Граффити», расположенного на Парашютной улице, там было найдено тело 28-летней мастера татуажа Юлии.
Предварительно, Юлия выпала из окна квартиры, расположенной на 22-м этаже, и скончалась на месте от полученных травм. Следственные органы занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Гитарист группы, находившийся в момент инцидента в квартире, был опрошен полицией. Он утверждает, что не причастен к смерти.
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