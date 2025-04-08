08 апреля 2025

В Петербурге девушка выпала из квартиры гитариста группы Time New Romans

© Служба новостей «URA.RU»
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Гитарист группы находился в момент инцидента в квартире
Гитарист группы находился в момент инцидента в квартире Фото:

В Петербурге из квартиры гитариста группы Time New Romans выпала его возлюбленная. Обстоятельства выясняются. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

«Из квартиры гитариста питерской метал-группы Time New Romans выпала и разбилась насмерть его возлюбленная», — пишет telegram-канал. Инцидент произошел под окнами жилого комплекса «Граффити», расположенного на Парашютной улице, там было найдено тело 28-летней мастера татуажа Юлии.

Предварительно, Юлия выпала из окна квартиры, расположенной на 22-м этаже, и скончалась на месте от полученных травм. Следственные органы занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Гитарист группы, находившийся в момент инцидента в квартире, был опрошен полицией. Он утверждает, что не причастен к смерти.

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В Петербурге из квартиры гитариста группы Time New Romans выпала его возлюбленная. Обстоятельства выясняются. Об этом сообщает «Mash на Мойке». «Из квартиры гитариста питерской метал-группы Time New Romans выпала и разбилась насмерть его возлюбленная», — пишет telegram-канал. Инцидент произошел под окнами жилого комплекса «Граффити», расположенного на Парашютной улице, там было найдено тело 28-летней мастера татуажа Юлии. Предварительно, Юлия выпала из окна квартиры, расположенной на 22-м этаже, и скончалась на месте от полученных травм. Следственные органы занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Гитарист группы, находившийся в момент инцидента в квартире, был опрошен полицией. Он утверждает, что не причастен к смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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