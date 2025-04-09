Politico: ЕС сократит закупки американского газа

Евросоюз собирается сократить закупки сжиженного природного газа из США после того, как президент США Дональд Трамп ввел торговые пошлины для 185 стран мира. Об этом пишут американские СМИ.
«Европейский союз планирует сократить объёмы закупок природного газа (из США, — прим. URA.RU)», — пишет Politico. По их данным, ЕС вынашивает такие планы несмотря на то, что Трамп настаивает на том, что покупка большего количества газа — единственный способ положить конец торговой войне.
Компанию по ограничению закупок газа возглавили семь европейских стран: Франция, Германия, Италия, Австрия, Венгрия, Словакия, Нидерланды. Они призвали сократить объемы закупаемого газа на 90%, до 80%, поскольку основной ресурс идет из США, где он стоит дороже всего. По данным издания, такой шаг может нанести удар требованиям Белого дома и лишить их 350 миллиардов долларов, что устранит дисбаланс в трансатлантической торговле.
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