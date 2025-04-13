Российские заключенные начали учить основы православия

В РФ стартовал пилотный проект по обучению «Основам православия» для заключенных
© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденным в нескольких колониях будут преподавать основы православия
Осужденным в нескольких колониях будут преподавать основы православия Фото:

Осужденные нескольких российских колоний стали участниками пилотного проекта «Основы православия». Об этом рассказала руководитель пресс-службы cинодального отдела по тюремному служению Светлана Гамершмидт.

«Осужденные в исправительных учреждениях Владимирской, Рязанской и Тверской областей принимают участие в пилотном проекте по обучению „Основам православия“», — сказала Гамершмидт. Ее слова передает «Коммерсант».

В проект среди первых попали те заключенные, которые регулярно посещали тюремные храмы и в целом вели духовную жизнь. Заниматься осужденные будут четыре месяца дистанционно, в свободное от работы время.

В программе курса им расскажут о Ветхом и Новом Заветах, а также обучат основам православного вероучения, церковной истории и богослужения. Проект реализуется совместными усилиями синодального отдела по тюремному служению Русской Православной Церкви и института дистанционного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

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Осужденные нескольких российских колоний стали участниками пилотного проекта «Основы православия». Об этом рассказала руководитель пресс-службы cинодального отдела по тюремному служению Светлана Гамершмидт. «Осужденные в исправительных учреждениях Владимирской, Рязанской и Тверской областей принимают участие в пилотном проекте по обучению „Основам православия“», — сказала Гамершмидт. Ее слова передает «Коммерсант». В проект среди первых попали те заключенные, которые регулярно посещали тюремные храмы и в целом вели духовную жизнь. Заниматься осужденные будут четыре месяца дистанционно, в свободное от работы время. В программе курса им расскажут о Ветхом и Новом Заветах, а также обучат основам православного вероучения, церковной истории и богослужения. Проект реализуется совместными усилиями синодального отдела по тюремному служению Русской Православной Церкви и института дистанционного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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