Российские заключенные начали учить основы православия

Осужденные нескольких российских колоний стали участниками пилотного проекта «Основы православия». Об этом рассказала руководитель пресс-службы cинодального отдела по тюремному служению Светлана Гамершмидт.
«Осужденные в исправительных учреждениях Владимирской, Рязанской и Тверской областей принимают участие в пилотном проекте по обучению „Основам православия“», — сказала Гамершмидт. Ее слова передает «Коммерсант».
В проект среди первых попали те заключенные, которые регулярно посещали тюремные храмы и в целом вели духовную жизнь. Заниматься осужденные будут четыре месяца дистанционно, в свободное от работы время.
В программе курса им расскажут о Ветхом и Новом Заветах, а также обучат основам православного вероучения, церковной истории и богослужения. Проект реализуется совместными усилиями синодального отдела по тюремному служению Русской Православной Церкви и института дистанционного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
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