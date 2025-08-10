Бывший представитель Минэкономразвития обвиняется в хищении, мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег

Бывшего замглавы Центра поддержки при Минэкономики обвинили в мошенничестве
Экс-замглавы Центра поддержки при МЭР Шестакова обвиняют в мошенничестве
Бывший первый заместитель руководителя ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономразвития РФ Андрей Шестаков обвиняется в хищении 28 миллионов рублей, предназначенных для оплаты государственных контрактов, а также в получении взятки в размере трех миллионов рублей и легализации преступных доходов. Об этом сообщается в материалах уголовного дела. 

"Шестаков А. А. обвиняется по статье о растрате в особо крупном размер, мошенничестве в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере и отмывании денег в особо крупном размере. <...> Общая сумма ущерба составляет 28 млн рублей ", — говорится в материалах дела. С ними ознакомились журналисты ТАСС. 

Следствие считает, что Шестаков присвоил средства, выделенные на оплату работ по обслуживанию правительственного корпуса в деловом центре Москва-Сити. Деньги предназначались индивидуальным предпринимателям, привлеченным для очистки потолков от пыли и ухода за парковочной зоной.

Кроме того, расследуется эпизод с получением взятки: по версии следствия, предприниматель Денис Макаршин передал Шестакову три миллиона рублей за содействие в заключении контракта между АО «Управление служебными зданиями» и компанией Макаршина.

Процесс по делу Шестакова проходит в Пресненском суде Москвы. Сам обвиняемый утверждает, что заключение договоров с субподрядчиками и оплата услуг не входили в его должностные обязанности — эти вопросы, по его словам, решала экспертная комиссия согласно закону о контрактной системе.

