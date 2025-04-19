Официальные продажи Lada Iskra начнутся 20 июля

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о дате начала официальных продаж новой модели Lada Iskra — запуск намечен на 20 июля 2025 года, который совпадает с днем рождения компании. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«Официальный старт продаж Lada Iskra запланирован на 20 июля 2025 года — в День рождения „АвтоВАЗа“», — говорится в сообщении компании. Его приводит РИА Новости. В производственной линейке Lada новый автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Семейство Lada Iskra будет представлено в нескольких вариантах: седан, универсал и универсал повышенной проходимости версии Cross.
Ранее стало известно, что по итогам первого квартала 2025 года реализовано 76,2 тысячи автомобилей Lada, что на 16,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом российский рынок новых легковых автомобилей сократился на 26%. Модель Lada Iskra относится к компактному классу «В» и призвана укрепить позиции бренда на внутреннем рынке.
Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов во время брифинга на ПМЭФ-2024 заявил, что стоимость новой модели Lada в бюджетной комплектации составит в 1—1,2 млн рублей. Будут также доступны модификации с 1,6-литровым двигателем на 106 лошадиных сил, передает RT.
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