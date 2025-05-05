Президент Палестины рассказал, о чем бы хотел поговорить с Путиным

Президент Палестины хочет обсудить с Путиным ситуацию в секторе Газа
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Переговоры Владимира Путина и Махмуда Аббаса пройдут 10 мая
Переговоры Владимира Путина и Махмуда Аббаса пройдут 10 мая Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Президент Палестины Махмуд Аббас хотел бы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным развитие двусторонних связей и ситуацию в секторе Газа. Об этом рассказал советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш.

«Встреча предоставит возможность обсудить пути укрепления двусторонних отношений и совместного сотрудничества во всех областях, — передают слова советника ТАСС. Он отмечает, что стороны также рассмотрят пути решения палестинского вопроса. Встреча пройдет 10 мая и затронет актуальные проблемы региона, включая действия Израиля.

Аббас прибудет в Россию 8 мая, чтобы провести переговоры с российским лидером. Планируется, что палестинский президент поздравит Путина с Днем Победы. Он также примет участие в праздничном параде. 

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Президент Палестины Махмуд Аббас хотел бы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным развитие двусторонних связей и ситуацию в секторе Газа. Об этом рассказал советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш. «Встреча предоставит возможность обсудить пути укрепления двусторонних отношений и совместного сотрудничества во всех областях, — передают слова советника ТАСС. Он отмечает, что стороны также рассмотрят пути решения палестинского вопроса. Встреча пройдет 10 мая и затронет актуальные проблемы региона, включая действия Израиля. Аббас прибудет в Россию 8 мая, чтобы провести переговоры с российским лидером. Планируется, что палестинский президент поздравит Путина с Днем Победы. Он также примет участие в праздничном параде. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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