Президент Палестины рассказал, о чем бы хотел поговорить с Путиным

Президент Палестины Махмуд Аббас хотел бы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным развитие двусторонних связей и ситуацию в секторе Газа. Об этом рассказал советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш.
«Встреча предоставит возможность обсудить пути укрепления двусторонних отношений и совместного сотрудничества во всех областях, — передают слова советника ТАСС. Он отмечает, что стороны также рассмотрят пути решения палестинского вопроса. Встреча пройдет 10 мая и затронет актуальные проблемы региона, включая действия Израиля.
Аббас прибудет в Россию 8 мая, чтобы провести переговоры с российским лидером. Планируется, что палестинский президент поздравит Путина с Днем Победы. Он также примет участие в праздничном параде.
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