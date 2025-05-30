Зеленский купил книгу о тиране в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой побывал на книжной выставке в Киеве, где приобрел издание о судьбах мировых диктаторов. Об этом рассказали украинские журналисты.
«В этой книге (которую купил Зеленский — прим. URA.RU) описывается, как убивали диктаторов с античных времен и до наших дней», — пишет «Страна.ua». По данным СМИ, президент посетил мероприятие без предварительного анонса.
Супруги Зеленские провели на выставке около часа, осмотрели новинки украинских и зарубежных издательств, пообщались с посетителями и сотрудниками павильонов. Помимо книги об исторических расправах над диктаторами, Зеленский приобрел несколько других изданий для личной библиотеки.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик отмечал, что Зеленский прошел путь от комика до тирана, власть которого стала насильственной, а политика сейчас носит разрушительный характер, отмечает RT. В декабре 2019 года украинский лидер впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным на саммите в Париже, где, по мнению многих экспертов, он проявлял воодушевление и стремление к признанию на международной арене.
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