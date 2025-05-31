Украинские военные самолеты будут оснащены системами связи и управления НАТО, известными как «военный Wi-Fi». Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.
«Подписала лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО — системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI)», — написала Черногоренко в своем сообщении на Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Это программное обеспечение является частью системы боевого управления, использующей протокол передачи данных Link-16, который обеспечивает координацию самолетов (например, F-16 и Mirage 2000) и средств интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (например, Patriot).
По словам Черногоренко, интеграция украинских военных самолетов с системами НАТО значительно повысит эффективность использования переданных истребителей и усилит оборонные возможности Украины. «Его внедрение обеспечит полную взаимосовместимость с партнерами», — подчеркнула Черногоренко.
Ранее страны НАТО уже поставляли Украине различные средства связи, включая опытные образцы беспроводных комплектов и радиостанции западного производства, которые активно используются украинскими военными. По сообщениям российских военных, ВСУ сейчас применяют исключительно оборудование, предоставленное западными странами, что способствует интеграции украинских вооруженных сил в стандарты НАТО.
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