На Украине собрались подключить истребители к Wi-Fi от НАТО

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Украина будет использовать некоммерческое программное обеспечение НАТО
Украина будет использовать некоммерческое программное обеспечение НАТО Фото:

Украинские военные самолеты будут оснащены системами связи и управления НАТО, известными как «военный Wi-Fi». Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

«Подписала лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО — системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI)», — написала Черногоренко в своем сообщении на Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Это программное обеспечение является частью системы боевого управления, использующей протокол передачи данных Link-16, который обеспечивает координацию самолетов (например, F-16 и Mirage 2000) и средств интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (например, Patriot).

По словам Черногоренко, интеграция украинских военных самолетов с системами НАТО значительно повысит эффективность использования переданных истребителей и усилит оборонные возможности Украины. «Его внедрение обеспечит полную взаимосовместимость с партнерами», — подчеркнула Черногоренко.

Ранее страны НАТО уже поставляли Украине различные средства связи, включая опытные образцы беспроводных комплектов и радиостанции западного производства, которые активно используются украинскими военными. По сообщениям российских военных, ВСУ сейчас применяют исключительно оборудование, предоставленное западными странами, что способствует интеграции украинских вооруженных сил в стандарты НАТО.

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Украинские военные самолеты будут оснащены системами связи и управления НАТО, известными как «военный Wi-Fi». Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. «Подписала лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО — системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI)», — написала Черногоренко в своем сообщении на Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Это программное обеспечение является частью системы боевого управления, использующей протокол передачи данных Link-16, который обеспечивает координацию самолетов (например, F-16 и Mirage 2000) и средств интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (например, Patriot). По словам Черногоренко, интеграция украинских военных самолетов с системами НАТО значительно повысит эффективность использования переданных истребителей и усилит оборонные возможности Украины. «Его внедрение обеспечит полную взаимосовместимость с партнерами», — подчеркнула Черногоренко. Ранее страны НАТО уже поставляли Украине различные средства связи, включая опытные образцы беспроводных комплектов и радиостанции западного производства, которые активно используются украинскими военными. По сообщениям российских военных, ВСУ сейчас применяют исключительно оборудование, предоставленное западными странами, что способствует интеграции украинских вооруженных сил в стандарты НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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