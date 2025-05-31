Российский офицер раскрыл новые детали поставок НАТО Киеву

Страны НАТО поставляют Украине для нужд вооруженных сил различные виды связи. В частности, опытные образцы комплектов беспроводного широкополосного доступа (БШПД) связи, на которых отсутствуют какие-либо опознавательные знаки. Об этом рассказал офицер связи группировки «Днепр».
«В основном сейчас использует противник Starlink — системы спутниковой связи, радиостанции типа Harris, системы также БШПД используют они. Но они в основном без идентификации. То есть какие-то комплекты, может быть, опытных образцов поставляются противнику нашему», — сказал военнослужащий. Его слова передает РИА Новости. Военнослужащий также подчеркнул, что ВСУ теперь используют исключительно средства связи, предоставленные странами НАТО.
Ранее стало известно, что в течение ближайших недель Украина получит первые дальнобойные вооружения от Германии. Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о немецкой технике, которая, по его словам, в зоне СВО в основном горит, а не ездит.
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