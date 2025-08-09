Два мирных жителя погибли от дрона ВСУ в белгородском селе

Беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Два мирных жителя Белгородской области стали жертвами украинского дрона. Беспилотник целенаправленно ударил по автомобилю с супружеской парой, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Трагедия произошла в селе Байцуры Борисовского района. «От полученных ранений мужчина погиб на месте. Женщину в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ, где она скончалась», — написал Гладков в своем telegram-канале. Белгородский губернатор принес соболезнования родным и близким погибших.
