Два мирных жителя погибли от дрона ВСУ в белгородском селе

Беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю
Беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю
Спецоперация РФ на Украине

Два мирных жителя Белгородской области стали жертвами украинского дрона. Беспилотник целенаправленно ударил по автомобилю с супружеской парой, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Трагедия произошла в селе Байцуры Борисовского района. «От полученных ранений мужчина погиб на месте. Женщину в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ, где она скончалась», — написал Гладков в своем telegram-канале. Белгородский губернатор принес соболезнования родным и близким погибших.

