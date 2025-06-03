Минфин выделит триллионы рублей на нацпроект «Роскосмоса»

Министерство финансов России одобрило выделение 4,5 триллиона рублей на реализацию национального проекта по освоению космоса. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
«Запрошено 4,5 триллиона, это одобрено Минфином, поэтому здесь у нас проблем нет», — заявил Баканов журналистам. Его слова передает ТАСС.
Глава «Роскосмоса» также уточнил, что Минфин не только согласовал заявленную сумму, но и пошел навстречу ряду инициатив корпорации. В частности, федеральный проект включил дополнительные направления, связанные с развитием космического атома и космической науки. Кроме того, согласованная сумма будет индексироваться по годам в рамках реализации программы.
Ранее руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что в рамках национального космического проекта планируется вывести на орбиту 886 спутников системы широкополосного доступа «Рассвет». Речь идет о формировании низкоорбитальной спутниковой группировки посредством запуска указанных космических аппаратов, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.