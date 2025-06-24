За воду заплатит бизнес: эксперт объяснил, как на россиянах отразится повышение тарифов

Увеличение платы за водопользование в России в первую очередь скажется на предприятиях бизнеса, а не на гражданах. Тарифы на воду для населения останутся прежними, поскольку их размер устанавливается в соответствии с Жилищным кодексом. Тем не менее, увеличение издержек бизнеса может опосредованно привести к росту стоимости товаров для конечных потребителей. Об этом рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Пока речь идет только о бизнесе — заводах, фермах, добывающих компаниях. Для обычных людей тарифы на воду в квартирах или домах останутся прежними, потому что они регулируются отдельно — по Жилищному кодексу. Но если бизнес начнет перекладывать свои расходы на цены товаров, в итоге это может ударить по карманам граждан», — сказал Бондарь в разговоре с порталом News.ru.
Он отметил, что причиной повышения стало то, что российские предприятия мало платят за использование водных ресурсов. Это составляет примерно 0,01% от их общих расходов. При этом Бондарь подчеркнул, что для эффективного внедрения данной меры необходим взвешенный и продуманный подход к изменению ставок. В частности, он предложил предусмотреть исключения для социально значимых отраслей и субъектов малого бизнеса.
Ранее Министерство строительства РФ предлагало повысить тарифы на водоснабжение для потребителей без счетчиков и ужесточить правила расчета платы за воду, а с 1 июля 2025 года в России произойдет значительное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, включая водоснабжение. В отдельных регионах, таких как Москва, стоимость воды достигла максимальных значений за последние годы.
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