Николай Валуев летит на женский форум в Екатеринбург

Среди гостей женского форума «Крепкая семья — основа государства», который пройдет в Екатеринбурге 1 июня, будет депутат Госдумы Николай Валуев. Также в списке участников — депутат ГД по вопросам семьи Татьяна Буцкая, первый зампред Российской ассоциации содействия ООН Алексей Борисов, главред Russia Today Маргарита Симоньян (выступит по видеосвязи) и другие, следует из программы мероприятия.
Валуев будет модерировать пленарное заседание форума. Спикерами на нем заявлены гендиректор женевского отделения ООН Татьяна Валовая (видеовыступление), президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд, руководитель представительства постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина, летчик-космонавт, герой РФ Елена Кондакова, исландская журналистка Эрна Ольдудоттир, а также Буцкая, Борисов и Симоньян.
Как ранее сообщало URA.RU, всего в форуме примут участие женщины из 30 стран. Открывать мероприятие будут полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев, спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Завершится форум выступлением певицы Ирины Дубцовой.
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