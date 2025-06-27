В Москве отреставрируют более полусотни домов

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отреставрируют 60 домов в стиле неоклассики. В число отремонтированных домов попали те, что находятся в центре. Об этом сообщили на официальном сайте Мэрии Москвы.
«Особое внимание уделили сложному архитектурному декору. Мастера восстановили внешний вид башенных завершений и пинаклей, стены в арочных галереях и межэтажные пояса», — заявили в мэрии.
В ходе работ будет отреставрировано здание, возведенное в 1947 году, по адресу Краснопрудная улица, дом 3-5, строение 1. Также в число обновленных зданий будет входить жилой дом по улице Садовая-Черногрязская, дом 13/3, строение 1, которое было возведено в 1929-1930 годах. Отмечается, что дом на проспекте Мира, 120, возведенный в 1955 году, уже отремонтирован, подчеркнули в мэрии.
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