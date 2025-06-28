Белорусы и литовцы пытались провезти 100 килограммов гашиша под видом пюре

Сотрудники белорусской таможни выявили крупную партию наркотических веществ в грузовом автомобиле, прибывшем из Европы. На фуре под видом грушевого пюре пытались провезти 100 килограммов гашиша, сообщил Государственный таможенный комитет Республики.
«Опасное наркотическое средство разложили в 180 вакуумных упаковок и спрятали в пустотелом пространстве под панелями пола грузовика, принадлежащего литовскому перевозчику. Местонахождение гашиша установили гродненские таможенники в пункте пропуска „Каменный Лог“, куда транспортное средство с товаром „концентрированное грушевое пюре“ прибыло для оформления», — говорится в сообщении.
Лабораторный анализ подтвердил, что изъятое вещество является гашишем. По данным следствия, к организации незаконной перевозки причастны граждане Литвы и Беларуси, которые уже задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
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