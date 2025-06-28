Белорусы и литовцы пытались провезти 100 килограммов гашиша под видом пюре

В Белоруссии таможенники пресекли воз крупной партии гашиша
© Служба новостей «URA.RU»
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Перемещение крупной партии наркотика организовали литовцы и белорусы по предварительному сговору (архивное фото)
Перемещение крупной партии наркотика организовали литовцы и белорусы по предварительному сговору (архивное фото) Фото:

Сотрудники белорусской таможни выявили крупную партию наркотических веществ в грузовом автомобиле, прибывшем из Европы. На фуре под видом грушевого пюре пытались провезти 100 килограммов гашиша, сообщил Государственный таможенный комитет Республики.

«Опасное наркотическое средство разложили в 180 вакуумных упаковок и спрятали в пустотелом пространстве под панелями пола грузовика, принадлежащего литовскому перевозчику. Местонахождение гашиша установили гродненские таможенники в пункте пропуска „Каменный Лог“, куда транспортное средство с товаром „концентрированное грушевое пюре“ прибыло для оформления», — говорится в сообщении. 

Лабораторный анализ подтвердил, что изъятое вещество является гашишем. По данным следствия, к организации незаконной перевозки причастны граждане Литвы и Беларуси, которые уже задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

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Сотрудники белорусской таможни выявили крупную партию наркотических веществ в грузовом автомобиле, прибывшем из Европы. На фуре под видом грушевого пюре пытались провезти 100 килограммов гашиша, сообщил Государственный таможенный комитет Республики. «Опасное наркотическое средство разложили в 180 вакуумных упаковок и спрятали в пустотелом пространстве под панелями пола грузовика, принадлежащего литовскому перевозчику. Местонахождение гашиша установили гродненские таможенники в пункте пропуска „Каменный Лог“, куда транспортное средство с товаром „концентрированное грушевое пюре“ прибыло для оформления», — говорится в сообщении.  Лабораторный анализ подтвердил, что изъятое вещество является гашишем. По данным следствия, к организации незаконной перевозки причастны граждане Литвы и Беларуси, которые уже задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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