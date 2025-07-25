Для жильцов поврежденного взрывом дома в Саратове открыли ПВР

В Саратове для жителей дома, пострадавшего от взрыва, открыт пункт временного размещения. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин. По его словам, пункт организован на базе школы № 103, расположенной рядом с местом происшествия.
«Пункт временного размещения для жильцов дома на Блинова организован на базе школы № 103, расположенной поблизости. Сейчас здесь есть все необходимое», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Он отметил, что после первой помощи всем пострадавшим предоставят возможность переехать в гостиницу «Сокол» для полного размещения.
По его словам, после завершения поисково-спасательных работ специалисты проведут оценку ущерба. Пострадавшим окажут материальную помощь из резервного фонда. Если эксперты подтвердят, что здание безопасно для восстановления, будут выделены необходимые средства на ремонт.
На месте происшествия продолжает работать оперативный штаб. Городская администрация получила поручение направить дополнительных специалистов для оказания помощи людям при переселении. Для получения консультаций и поддержки жители могут обратиться на горячую линию по номерам: 8-937-225-57-12 и 8 (8452) 63-33-73.
Взрыв в многоэтажном доме на улице Блинова произошел в полдень 25 июля. Причиной ЧП, по предварительным данным, стала утечка газа. На месте происшествия с первых часов работают все экстренные службы, организован круглосуточный оперативный штаб, а пострадавшим оказывается необходимая помощь.
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