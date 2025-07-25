Пункт о допуске к управлению авто водителей старше 60 лет уберут из стратегии БДД

Пункт о специальной проверке пригодности к управлению автомобилем водителей старше 60 лет решили убрать из проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«...принято решение об исключении из проекта указанной Стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет», — написала Волк в своем telegram-канале. Соответствующее решение, по ее словам, принял министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
Ранее МВД России предлагало ужесточить правила допуска к управлению транспортом для водителей старше 60 лет, ссылаясь на статистику, согласно которой пожилые автомобилисты чаще становятся виновниками ДТП и несут ответственность за значительную часть смертей среди пешеходов и велосипедистов. На фоне обсуждения этой инициативы врачи напоминали, что не только возраст, но и прием некоторых медицинских препаратов, таких как антигистаминные и седативные средства, может негативно влиять на способность к вождению.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.