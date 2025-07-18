Назальные капли, антигистаминные средства, а также растительные седативные препараты могут быть опасны для водителей, поскольку способны вызывать сонливость. Об этом сообщила врач-кардиолог медицинского центра «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.
«Обычные» капли в нос (Нафтизин, Галазолин, Санорин и аналоги с нафазолином/ксилометазолином). Кажется, что они просто снимают отек и не влияют на мозг? Как бы не так! Эти сосудосуживающие средства, регулярно попадая в кровь, могут вызывать системные эффекты: головокружение, повышение давления, тахикардию и нервозность или, наоборот, неожиданную вялость и заторможенность", — рассказала Золотарева проекту Авто Mail. Она добавила, что они резко снижают концентрацию и скорость реакции на дороге.
Антигистаминные препараты первого поколения (такие как Супрастин, Димедрол, Тавегил, Диазолин) так же представляют опасность. Их основной недостаток заключается в выраженном седативном эффекте и сильной сонливости. Управление транспортным средством на фоне их действия сравнимо с вождением в состоянии сильного похмелья.
Травяные седативные препараты (например, таблетки и настойки валерианы или пустырника) также нередко воспринимаются как безопасные из-за растительного происхождения. Однако успокаивающее воздействие этих средств научно подтверждено. За рулем необходима максимальная концентрация, поэтому расслабляющие средства противопоказаны водителям.
Ранее Министерство внутренних дел России предложило усовершенствовать правила допуска граждан старше 60 лет к управлению транспортом. Как отмечается в проекте стратегии по повышению безопасности дорожного движения до 2036 года, пожилые водители чаще других становятся виновниками ДТП. На их долю также приходится более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов, передает "Национальная служба новостей".
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